Ángel Rodríguez se fija el primer reto en el Numancia: "Levantar la moral del equipo"

Ángel Rodríguez regresa a la que considera su casa, un C.D. Numancia al que espera guiar a Primera Federación y que ha confiado en él para llevar el timón del banquillo de Los Pajaritos. El nuevo entrenador de los rojillos aún ve posible el ascenso directo porque "la Liga es muy larga" y se fija como primer reto "levantar la moral del equipo", diezmada por los resultados de las primeras seis jornadas. El leonés toma el relevo de Abel Segovia y apuesta por cambios para enderezar el rumbo. Más agresividad, más verticalidad y mejor condición física son algunas de las premisas para esta nueva etapa.

El presidente del Numancia, Patricio de Pedro, y el director deportivo, Álex Huerta, realizaron las veces de anfitriones en la presentación del nuevo inquilino del banquillo, que firma por lo que resta de temporada y la opción de una más en el caso de conseguir el ascenso a Primera Federación. Ángel Rodríguez quiso agradecer la confianza que se ha depositado en él y aseguraba que "vengo con toda la ilusión del mundo a un sitio en el que fui feliz. Con muchas ganas de sacar el proyecto adelante".

Un proyecto que sólo contempla el salto de categoría y que no ha tenido la mejor puesta en escena en el primer mes de competición ya que el líder, el Deportivo Fabril, cuenta con una ventaja de nada menos que diez puntos. Ángel sabe que el terreno perdido es importante pero recalca que "la Liga es muy larga". El leonés se muestra ambicioso y recordaba que en su etapa en el Pontevedra "el líder nos sacaba 12 puntos y acabamos por encima del segundo clasificado con dos puntos de ventaja para ascender a Primera Federación".

Pero el míster no quiere mirar a objetivos tan a largo plazo y en estos momentos su principal preocupación es "levantar la moral del equipo". ¿Ha visto a un Numancia muy mermado anímicamente? "En cualquier equipo cuando los resultados no acompañan la moral siempre es baja", indicaba para añadir que "en la plantilla hay jugadores capacitados para que lleguen los resultados". Un Numancia que ha generado dudas por este arranque liguero y que Ángel Rodríguez sabe como despejarlas. "Las dudas se disipan ganando".

El técnico acaba de aterrizar en Soria y está claro que con dos entrenamientos no ha podido inculcar a sus pupilos lo que quiere de ellos. Eso sí, Ángel daba pinceladas de cómo quiere que sea su Numancia. "Vamos a cambiar distintas cosas ya que queremos ser más verticales, más agresivos y mejorar la condición física del equipo". ¿Sistema de juego? "No me cierro en un sistema. Lo que quiero es un Numancia dominador e intenso".

Como futbolista era de los de carácter y personalidad en su demarcación en el centro del campo. ¿Cómo es Ángel Rodríguez como entrenador? Sí, soy un técnico con carácter porque me considero un ganador".

El Numancia de Abel Segovia no carburaba y para el nuevo entrenador uno de los grandes problemas es el déficit de menos 2 en el apartado de goles a favor y en contra. "Tenemos que conceder poco atrás y ser más eficaces en ataque. El equipo tiene que ganar en confianza y tenemos que empezar a ser competitivos".

La primera piedra de toque para el nuevo Numancia será este domingo desde las 17.00 horas ante el Salamanca en Los Pajaritos y su técnico tiene claro que "tenemos que salir con el cuchillo en la boca y a morder para sumar de tres en tres". Prefiere empezar esta nueva andadura como local y respecto a los aficionados numantinos es consciente de que "somos nosotros con nuestro juego los que tenemos que levantar a la gente".

Ángel Rodríguez, que explicaba que algún seguidor rojillo ya le ha parado por la calle para desearle suerte, se refería a cuál ha sido la clave para volver a Soria y era contundente: "La clave ha sido el Numancia y lo que representa el club para mí en la que fue una de mis mejores etapas como jugador. Todo lo que me ha pasado en Soria ha sido bonito". Reconocía que tras firmar con los sorianos había hablado con Paco Herrera, su gran mentor en los banquillos: "Él quiere al Numancia y está muy contento que entrene al equipo".