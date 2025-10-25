Ángel Rodríguez: «Con el 0-2 nos relajamos y bajamos el ritmo del partido»

Publicado por Área 11 Luanco Creado: Actualizado:

El entrenador del Numancia, Ángel Rodríguez, se mostró satisfecho por la victoria de su equipo, la primera a domicilio en la liga, ante el Marino de Luanco (1-2): «Nuestro rival siempre ha sido muy complicado jugando en su campo. Cada vez que vine a este campo, siempre las he pasado canutas. Gané la última vez que vine y en esta, y también sufrí muchas derrotas. Es un campo muy difícil para ganar. Es una victoria de mucho mérito para nosotros, que ha sido muy sufrida, que a los equipos que están arriba les da mucha moral, como nos ha pasado a nosotros en este partido».

El preparador visitante reconoció que su equipo defendió muy bien, pese a que su rival llegó a lanzar hasta 17 córners: «Los córners están bien lanzados y bien defendidos, pero no recuerdo que llegaran a crearnos peligro en ninguno de ellos. Lanzaron saques de esquina cerrados, pero lo resolvimos muy bien».

Ángel Rodríguez destacó que fue clave ponerse pronto por delante con 0-2: «Es cierto que esto te da mucha tranquilidad. De hecho, a partir de aquí, nos relajamos y bajamos el ritmo del partido. Estaba claro que Miramar es un campo que no te deja respirar, y hasta que no pita el árbitro el final, no se puede dar un partido por ganado», concluyó el míster rojillo. Ángel Rodríguez ha sumado los seis puntos que ha disputado como entrenador del Numancia. Los rojillos suman dos victorias seguidas ante Salamanca y Marino, una situación que no se conocía en la presente temporada.

El técnico del Marino de Luanco, Sergio Sánchez, estaba decepcionado por la derrota que encajó en casa ante el Numancia: «La verdad es que la principal clave del partido ha estado en los dos goles que nos marcaron en los primeros 15 minutos. Esto nos condicionó mucho para el resto del encuentro. Después, con los cambios que hice en el descanso, buscamos más soluciones ofensivas».

Sánchez reconoció que hicieron méritos para empatar el choque: «En la segunda parte fuimos claros dominadores del encuentro y tuvimos muchas ocasiones para igualar el partido. El portero de ellos hizo buenas paradas. Estoy contento por la actitud de nuestro equipo, aunque ha sido una pena no poder empatar», finalizó el preparador asturiano que ve como encaja la primera derrota de la temporada en el campo de Miramar.