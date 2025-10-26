El Numancia juvenil gana 1-0 al Santa Marta y le deja sin liderato

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Numancia juvenil se impuso 1-0 a un Santa Marta que llegaba a Soria como líder de la Liga Nacional y que se fue sin puntos y sin liderato. Un gol del numantino Yerly dio los tres puntos a los rojillos en un encuentro que fue un toma y daca entre los dos conjuntos.

El equipo entrenador por Fredy Vera afrontaba el choque contra los salmantinos después de dos jornadas son conocer la victoria y teniendo que lidiar ante el líder del grupo. Un Numancia que sabía que tenía que ser muy sólido en defensa para frenar la calidad de los charros. Esa era la principal premisa para tratar de que los tres puntos se quedasen en la Ciudad Deportiva.

Los cachorros numantinos realizaron un juego muy serio y fue en el minuto 72 cuando Yerly desequilibraba la balanza para anotar el único tanto del encuentro. En la recta final el Santa Marta buscó la igualada pero sin suerte.

Con esta victoria el Numancia se queda en 11 puntos en la octava posición. El próximo fin de semana no hay competición en Liga Nacional y los rojillos retomarán los partidos el segundo fin de semana de noviembre en el campo del Parquesol.