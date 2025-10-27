El entrenador del Numancia B está "cien por cien convencido" de poder lograr la salvación

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Numancia B perdía por la mínima en el campo del Santa Marta y caía a la posición de colista del Grupo VIII de Tercera Federación. Para el filial rojillo está siendo un arranque de temporada complicado en su regreso en la categoría, aunque en el equipo no han perdido la fe en sus posibilidades de hacer un buen papel este curso y cumplir con el objetivo de la salvación. "Estoy convencido al cien por cien de que nos podemos mantener en Tercera", aseguraba el entrenador José Luis González.

A este Numancia B se le está negando la victoria en las ocho jornadas de Liga que se han disputado y tras los resultados del pasado fin de semana es el único equipo que no ha ganado todavía. Unos números que consideran un tanto engañosos ya que "estamos compitiendo bien", comenta el míster rojillo. González se lamentaba del marcador del pasado sábado en Salamanca ante el Santa Marta "en el que ha sido nuestro mejor partido de lo que llevamos de temporada".

El míster numantino analizaba el choque ante los charros e indicaba que "competimos muy bien en la segunda parte para haber podido puntuar. Fue una pena, pero tenemos que continuar con el nivel competitivo que estamos mostrando".

Con tan sólo dos meses de Liga queda mucha temporada por delante y las diferencias entre los equipos son mínimas en la clasificación. Por ello, el hecho de ser ahora colistas no preocupa al preparador de los sorianos. "El curso es muy largo y en lo que tenemos que pensar es en seguir compitiendo como hasta ahora". Cuando a González se le pregunta por las opciones de permanencia no duda ni un instante en poder alcanzar el objetivo marcado: "Estoy convencido al cien por cien de que el equipo se va a poder mantener en Tercera".

El filial lograba el ascenso la campaña pasada vía play off y en este inicio de curso 2025-2026 está pagando la novatada en la categoría. "La falta de experiencia por nuestra juventud nos está pasado factura en estos dos primeros meses de Liga", señalaba el técnico. González está encantado con el trabajo de los suyos en los entrenamientos y en especial valora el rendimiento del equipo en el plano defensivo: "Nos está haciendo muy pocos goles y nadie nos ha ganado fácil". Eso sí, el míster quiere un salto en materia ofensiva y asegura que "tenemos que estar más acertados en el área rival".

El Numancia B quiere conseguir la primera victoria del curso y el próximo sábado, a partir de las 16.15 horas, tiene una nueva oportunidad de hacerlo con la visita a la Ciudad Deportiva del Atlético Bembibre. "Nos vamos a enfrentar a un equipazo, pero vamos a ir a por la primera victoria", finalizaba González.