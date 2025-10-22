El pichichi Jony logra la mitad de los goles de un Numancia en el que sólo han marcado tres jugadores

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Jony ya los marca a pares y con los dos tantos anotados ante el Salamanca se convierte en el pichichi destacado de este C.D. Numancia para alcanzar la cifra de cinco. Existe una cierta 'Jonydependencia' en ataque ya que el equipo rojillo ha marcado diez dianas y la mitad llevan la firma del delantero riojano. Los otros goleadores numantinos son Héctor Peña y Dani García.

Jony prácticamente calca los números de la pasada temporada cuando después de las siete primeras jornadas de competición había sumado cuatro goles. Ahora lleva uno más y es el gran valedor ofensivo de un conjunto numantino que necesita que más futbolistas se sumen al olfato realizador que tiene el de Logroño.

La presente campaña la comenzaba Jony con luces y sobras ya que en Villaviciosa ante el Lealtad marcaba el tanto del empate del Numancia, pero en el último minuto erraba un lanzamiento de penalti. El ariete se quedaba a cero en las dos siguientes jornadas contra Rayo Cantabria y Bergantiños, pero recuperaba el acierto anotador contra la Gimnástica Segoviana y la UD Sarriana. Sequía en el empate a cero contra el Sámano y dos tantos el pasado domingo frente al Salamanca. El 1-0 tras un certero cabezazo a centro de Héctor Peña y el momentáneo 3-0 con un remate de kilates con su pie derecho ante el que no podía hacer nada el meta salmantino.

Un arranque de temporada el Jony que recuerda mucho al que tuvo el curso pasado cuando también era el pichichi de los rojillos con cuatro dianas. El ariete no veía portería en los tres primeros encuentros contra Compostela, Coruxo y Pontevedra para marcar su primer gol en el feudo del Bergantiños. Otro tanto ante el Deportivo Fabril y doblete en el terreno de juego del Llanera.

Jony finalizaba la Liga regular con once goles después de haber participado en 32 partidos, en los que fue titular en 16. Esta cifra anotadora se incrementaba en dos goles más después de doblete que hizo en el play off en el compromiso de ida de las semifinales ante el Getafe B. Dieste se quedaba con diez tantos y Alain Ribeiro con ocho.

El Numancia está dependiendo demasiado del acierto de Jony en ataque ya que sus goles suponen el cincuenta por ciento de los que lleva el Numancia. Los rojillos alcanzan la decena de tantos con los dos de Héctor Peña y otro doblete de Dani García. El gol que falta se lo hacía un defensa del Rayo Cantabria en propia puerta.

Conexión con Héctor Peña

La dupla que forman Jony y Héctor Peña están llamados a marcar las diferencias en el Numancia y como ejemplo está el rendimiento de ambos el pasado domingo ante el Salamanca con claro protagonismo de esta pareja. Existe conexión entre ambos y se vio en las dos primeros goles. El 1-0 llegaba tras un buen centro de Héctor Peña que remataba de cabeza Jony y en el 2-0 se invertían los papeles con asistencia del riojano y remate a gol del madrileño.