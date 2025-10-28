El Sporting de Gijón ha sido el verdugo del Numancia en sus dos últimas presencias en la Copa del Rey

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Sporting de Gijón ha sido el verdugo del Numancia en sus dos últimas participaciones en la Copa del Rey. El año pasado los asturianos ganaban 0-1 en Los Pajaritos y en 2022 la victoria era por 0-3. El Numancia se despedía el curso pasado de la Copa del Rey con la cabeza alta después de perder ante el Sporting de Gijón por 0-1 en un encuentro igualado en la primera parte, pero en el que fue mejor el conjunto asturiano en la segunda. Un gol de Oyón tras una desatención de la defensa rojilla liquidó a un cuadro soriano que de esta forma encajaba la primera derrota de la temporada. Eliminación con honor en el torneo del KO ante un rival gijonés que militaba dos categorías por encima de los sorianos.

En la Copa 2020-2021 el C.D. Numancia goleaba al Lorca Deportiva a mediados de diciembre de 2021 para seguir vivo en el torneo y ganarse el derecho a jugar la segunda ronda. Los rojillos estrenaban el año 2021 con la eliminatoria ante el Almería y en el ambiente planeaban las gestas logradas en este torneo, con eliminatorias históricas ante el Barcelona en 1996 y ante el Real Madrid en 2018. Ganaba el cuadro almeriense con un apretado 1-2 y al curso siguiente, el 2021-2022, el Numancia se tenía que conformar con su participación en la Copa Federación.