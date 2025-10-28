Ángel quiere aprovechar la Copa del Rey y que "más jugadores se sumen a la causa"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia afronta una semana intensa en la que la Copa del Rey adquiere este miércoles protagonismo con la primera eliminatoria ante el Arenas de Getxo. Una ronda copera que Ángel Rodríguez quiere aprovechar para que su equipo siga creciendo y para que "más jugadores se sumen a la causa". El entrenador rojillo valora especialmente un torneo del KO que "siempre irá unido de la mano con el club y con la ciudad". Y es que el leonés recordaba lo que supuso para la entidad la edición de 1996 cuando los sorianos fueron capaces de apear a tres conjuntos de Primera División y tratar de tú a tú al poderoso Barça.

Sólo dos años después de aquella gesta, Ángel aterrizaba en el Numancia y tiene muy presente cómo se vivía en la ciudad la Copa del Rey. "No era mucho de ir a los bares, pero recuerdo que en todos estaba la foto con el marcador del Camp Nou que reflejaba el 0-1 con el gol de Barbarin". Por ello el míster tiene muy claro que "el Numancia, la ciudad y la Copa siempre irán unidas de la mano".

El objetivo es pasar a la siguiente ronda, pero antes tendrá que dar buena cuenta de un Arenas de Getxo que "nos obligará a hacer un partido completo si queremos ganar", indicaba Ángel. Sobre el choque ante los vizcaínos, un equipo de superior categoría al militar en Primera Federación señalaba que "tenemos respecto, pero ningún miedo".

Al técnico se le preguntaba por las posibles rotaciones y destacaba que "para nosotros es importante que aparezcan más jugadores que se sumen a la causa". No daba pistas, aunque sí que confirmaba que los lesionados Carlos Gutiérrez y Fermín seguirán siendo bajas y que Danese está entre algodones.

Así las cosas, el once por el que apostará es toda una incógnita, si bien dejaba claro que el enrachado Jony continuará liderando el vértice del ataque. "Tiene que jugar todos los minutos que pueda". Otro de los nombres propios que apareció en la rueda de prensa fue el de Berto, un jugador que ha estado condicionado por los problemas físicos en el inicio de temporada y que no dudó en elogiar Ángel. "Le conozco de mi etapa en el Sporting de Gijón y es un jugador diferencial. No me urge ponerlo porque quiero que esté bien. Es un futbolista un tanto frío, pero que es un puñal arriba. Ojalá que esté cuanto antes bien porque nos va a dar mucho".

El técnico reconocía que en la convocatoria habrá algún futbolista del filial. Uno de ellos podría ser Cristian Godson, del que Ángel comentaba que "es un chico en formación que estoy seguro que nos va a dar mucho en el futuro. Pero de momento tiene que esperar".