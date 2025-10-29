La Copa del Rey no da tregua al Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Miércoles copero en Los Pajaritos que a buen seguro a más de un aficionado del C.D. Numancia le traerá recuerdos del pasado con una competición en la que el club escribió alguna de las páginas más gloriosas de su historia. El objetivo y el deseo principal de los rojillos es el ascenso a Primera Federación, aunque ello no significa que se le haga ascos a un torneo del KO que con el paso de las eliminatorias puede ser muy atractivo tanto en lo deportivo como en lo económico. El Numancia de Ángel Rodríguez buscará dejar en la cuneta al Arenas de Getxo en una primera ronda a partido único que sería la antesala de verse las caras contra un rival del fútbol profesional.

La Liga se queda aparcada para un Numancia que ha reaccionado con la llegada de Ángel Rodríguez al banquillo. Dos victorias en los dos últimos partidos ante Salamanca y Marino de Luanco que han reactivado la moral maltrecha del equipo después un inicio de temporada con dudas. Este Numancia ha mejorado su rendimiento y, aunque se presumen rotaciones en la alineación, quiere aplicar esta mejoría en la Copa del Rey.

Sin lugar a dudas será una buena oportunidad para que el entrenador numantino vea en acción a todos los integrantes de la plantilla. Jugadores con menos protagonismo en la Liga podría tener su oportunidad desde el inicio. Eso sí, confeccionando un once lo suficientemente competitivo porque el reto de los rojillos es pasar a la siguiente ronda para seguir alimentando las ilusiones de la parroquia de Los Pajaritos.

El desplazamiento a Luanco fue largo y el desgaste al que obligó el Marino a los numantinos también fue importante en un partido de máxima exigencia que mantuvo la incertidumbre en el marcador hasta el pitido final. Este cansancio y el duelo liguero ante el Valladolid Promesas a la vuelta de la esquina hacen pensar que Ángel Rodríguez no arriesgará la más mínimo con ninguno de sus jugadores. Es el momento de ver el fondo de armario de una plantilla que pasa por ser de las de más caché de toda la Segunda Federación.

En una situación muy parecida a la del Numancia llegará el Arenas de Getxo a Los Pajaritos. El punto de mira de los vizcaínos está en la Liga y en conseguir al final de la temporada su permanencia en Primera Federación. El Arenas, un histórico del fútbol español, ocupa la decimocuarta posición en el Grupo 1 con once puntos y sólo la renta de uno sobre las posiciones de descenso.

Los vascos goleaban el pasado fin de semana al Guadalajara con un 3-0 para sellar la que hasta la fecha ha sido su tercera victoria del curso. Su balance se completa con dos empates y cuatro derrotas. Ha marcado 11 goles y ha encajado 14. En suS filas milita el ex numantino Jon Sillero, un defensa polivalente que en la temporada 2020-2021 fue cedido por el Athletic de Bilbao para jugar en Segunda División B. Jon Erice es el entrenador de un plantel en el que su futbolista más conocido es Álvaro Vázquez, un delantero que jugó varias temporada en Primera División en conjuntos como Espanyol o Getafe. El Arenas ganaba la pasada jornada al Guadalajara para poner fin a una racha muy negativa de dos derrotas y un empate. En Soria buscará este miércoles seguir con vida en un torneo que ganaba allá por 1019 al vencer en la final al Barcelona

Los abonados del Numancia podrán presenciar el encuentro de esta eliminatoria de forma gratuita. Los precios para los no abonados oscilan entre los 15 euros de los fondos y los 50 de la zona VIP. Las localidades infantiles tendrá unos precios entre los 8 y los 12 euros.