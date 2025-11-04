Olivera y Buyla, bajas del Numancia ante el Coruxo al estar citados con sus selecciones

Buyla y Olivera se perderán la jornada 11 de Liga al estar citados con sus selecciones.Montesegurofoto

Ian Olivera y Jannick Buyla, convocados por sus selecciones para la ventana FIFA del mes de noviembre, serán bajas en el C.D. Numancia para recibir al Coruxo en la jornada undécima de Liga. La ventana FIFA será entres el 10 y el 18 de noviembre de 2025.

En el caso de Jannick Buyla, este miércoles se someterá a pruebas médicas para observar el estado de su tobillo lesionado el pasado domingo ante el Valladolid B.

Olivera se ha ganado la confianza de Ángel Rodríguez y, después de su buena actuación en la Copa del Rey ante el Arenas de Getxo, repetía titularidad el pasado domingo ante el Valladolid Promesas en la jornada novena de Liga.