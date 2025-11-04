Heraldo-Diario de Soria

Fútbol / Segu8nda Federación

El Numancia estará respaldado por su afición el domingo en Ávila

Los seguidores rojillos ya han retirado más de 60 localidades para el partido en el Adolfo Suárez

El Numancia empataba a cero la pasada temporada en el campo del Ávila.

El Numancia empataba a cero la pasada temporada en el campo del Ávila.HDS

Publicado por
Heraldo-Diario de Soria
Soria

Creado:

Actualizado:

El C.D. Numancia estará arropado por su afición el próximo domingo en Ávila y ya son más de sesenta las localidades que han retirado los seguidores rojillos para ver el partido en el Adolfo Suárez. El encuentro tendrá lugar a partir de las 17.00 horas.

En la sede del club numantino sigue habiendo entradas para los aficionados que quieran presenciar in situ el partido de la jornada décima. Los precios son de 5 euros para los menores de 14 años y de 15 euros para el resto de los seguidores.

La pasada temporada el marcador en el Adolfo Suárez fue de empate a cero en un encuentro en el que el Numancia mereció algo más que el punto cosechado en la capital abulense.

tracking