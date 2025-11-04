El Numancia estará respaldado por su afición el domingo en Ávila

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia estará arropado por su afición el próximo domingo en Ávila y ya son más de sesenta las localidades que han retirado los seguidores rojillos para ver el partido en el Adolfo Suárez. El encuentro tendrá lugar a partir de las 17.00 horas.

En la sede del club numantino sigue habiendo entradas para los aficionados que quieran presenciar in situ el partido de la jornada décima. Los precios son de 5 euros para los menores de 14 años y de 15 euros para el resto de los seguidores.

La pasada temporada el marcador en el Adolfo Suárez fue de empate a cero en un encuentro en el que el Numancia mereció algo más que el punto cosechado en la capital abulense.