El Numancia presenta la mejor racha de toda la Segunda Federación

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Al C.D. Numancia de Ángel Rodríguez no se le puede pedir más al presentar la mejor racha de toda la Segunda Federación con tres victorias seguidas, que unidas a la conseguida en la Copa del Rey ante el Arenas de Getxo hacen un equipo embalado y que sólo sabe ganar. Por primera vez en lo que va de temporada los rojillos pisan territorio de play off desde la quinta posición. Sólo otros cuatro equipos de los cinco grupos de esta categoría como son Ourense, Sestao, Getafe B y Rayo Majadahonda pueden presumir de los mismos números que los sorianos.

Ángel Rodríguez tomó el mando del banquillo de Los Pajaritos el pasado 19 de octubre y desde entonces no ha hecho otra cosa que ganar. El estreno fue venciendo 3-1 al Salamanca UDS. Después se ponía fin a la sequía de victorias como visitantes venciendo en el siempre complicado campo del Marino de Luanco por 1-2. Otra contundente victoria en la Copa del Rey por 3-0 ante el Arenas de Getxo y el 3-1 del domingo pasado frente al Valladolid Promesas.

Nueve puntos de una tacada que en el Grupo 1 únicamente el Ourense ha sido capaz de describir la misma trayectoria. Los gallegos ganaban el pasado fin de semana al líder Deportivo Fabril, el Coruxo y al Langreo para firmar tres triunfos que les han llevado a escalar puestos en la clasificación tras un mal inicio de campeonato liguero.

En el Grupo 2 el Sestao River del ex numantino Aitor Calle también ha encadenado tres victorias después de superar a Mutilvera, Ebro y Real Unión. El Sestao ocupa la tercera plaza del grupo con sólo dos puntos menos que el líder Tudelano. En el Grupo 3 y tampoco en el 4 hay equipos con tres triunfos consecutivos. Ya en el Grupo 5 son los dos primeros clasificados, Getafe B y Rayo Majadahonda, los que acumulan tres victorias. El filial getafense se imponía a Rayo Vallecano, Moscardó y Sanse para ser líder con 20 puntos. El Rayo Mayadahonda es segundo con 17 puntos tras vencer a Quintanar, Ilicitano y Yugo.

Ángel ya suma más puntos que Segovia

Esta racha victoriosa del Numancia hace que Ángel Rodríguez sume más puntos en tres jornadas que Abel Segovia en seis. Con el nuevo entrenador se han logrado nueve puntos por los ocho que había logrado su antecesor. Tres victoria en tres partidos frente a los números de Abel Segovia con dos triunfos, dos empates y dos derrotas.

El balance de goles a favor y en contra también es muy llamativo con uno y otro técnico al frente del banquillo de Los Pajaritos. Abel Segovia dejó al Numancia con un balance de menos 2 al haber marcado siete goles y encajado nueve. Tres encuentros después el resultado es de un más tres con 15 goles a favor y 12 en contra. Con Ángel Rodríguez el Numancia ha marcado ocho tantos y sólo ha encajado 3. Si a estas cifras se añade el choque de la Copa del Rey con el 3-0 al Arenas de Getxo el balance sería de 18 goles a favor y 12 en contra. Un más seis que deja bien claro que este Numancia es otro al de hace poco más de tres semanas.