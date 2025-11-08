Jony encuentra aliados en el ataque del Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Hasta la jornada octava, la de hace dos fines de semana, los goles del C.D. Numancia los marcaba Jony y la alternativa en ataque de los rojillos se limitaba a los dos dobletes de Héctor Peña y Dani García. Después de la pasada jornada Jony encuentra aliados en materia goleadora y ya son hasta seis los goleadores numantinos.

El Numancia necesita de la aportación goleadora de su segunda línea y el doblete de Cristian Delgado al Valladolid Promesas es una gran noticia para los intereses de los de Ángel Rodríguez. Y es que hasta el partido de la Copa del Rey ante el Arenas de Getxo el peso goleador lo llevaba casi exclusivamente Jony con siete tantos.

En las siete primeras jornadas de Liga o marcaba Jony o el Numancia se resentía en ataque ya que sólo Héctor Peña, con sus dos tantos ante Rayo Cantabria y el Salamanca, y Dani García, que marcaba contra el Bergantiños y el Sarriana, se unían al delantero riojano.

Llegó la Copa del Rey y Jony continuó viendo puerta, aunque se sumaban a la 'fiesta' Bonilla al transformar un penalti y Juancho. La confirmación de que este Numancia tiene más gol que el que pueda aportar Jony llegaba el pasado domingo cuando ante el Valladolid Promesas hacía dos tantos Cristian Delgado y Bonilla volvía a acertar desde los once metros.

Jony mejora sus números de la pasada temporada cuando después de las nueve primeras jornadas de competición había sumado cuatro goles. Ahora lleva tres más y es el gran valedor ofensivo de un conjunto numantino que necesita que más futbolistas se sumen al olfato realizador que tiene el de Logroño.

La presente campaña la comenzaba Jony con luces y sobras ya que en Villaviciosa ante el Lealtad marcaba el tanto del empate del Numancia, pero en el último minuto erraba un lanzamiento de penalti. El ariete se quedaba a cero en las dos siguientes jornadas contra Rayo Cantabria y Bergantiños, pero recuperaba el acierto anotador contra la Gimnástica Segoviana y la UD Sarriana. Sequía en el empate a cero contra el Sámano y sendos dobletes ante Salamanca y Marino de Luanco para alcanzar la cifra de siete tantos en Liga y uno más contando el de la Copa del Rey ante el Arenas de Getxo.

Un arranque de temporada el Jony que recuerda mucho al que tuvo el curso pasado cuando también era el pichichi de los rojillos con cuatro dianas. El ariete no veía portería en los tres primeros encuentros contra Compostela, Coruxo y Pontevedra para marcar su primer gol en el feudo del Bergantiños. Otro tanto ante el Deportivo Fabril y doblete en el terreno de juego del Llanera.

Jony finalizaba la Liga regular con once goles después de haber participado en 32 partidos, en los que fue titular en 16. Esta cifra anotadora se incrementaba en dos goles más después de doblete que hizo en el play off en el compromiso de ida de las semifinales ante el Getafe B. Dieste se quedaba con diez tantos y Alain Ribeiro con ocho.