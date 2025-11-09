El Numancia empata a cero en Ávila en un partido sin brillo que corta la racha de victorias

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia empató sin goles en Ávila en un encuentro en el que se preocupó más por mantener su portería a cero que en batir el arco del rival. Fue un enfrentamiento sin brillo, áspero para el espectador y que pone fin a la racha victoriosa de Ángel Rodríguez al frente de Los Pajaritos. Noventa minutos con demasiado respeto entre dos conjuntos que no querían perder y que alcanzaron sus objetivos.

Ángel Rodríguez cambió de sistema ante las bajas de Moustapha y Buyla en el centro del campo y apostó por una línea defensiva con tres centrales con De Frutos, Danese y Olivera, con Alain García y Bonilla como carrileros. Los pivotes en la medular fueron Néstor Lucas y Cristian Delgado, mientras que la tripleta ofensiva la formaron Héctor Peña, Juancho y Jony.

Ávila y Numancia no dispararon entre los tres palos en una primera parte en la que el Numancia notó la falta de juego en el centro del campo al tener inferioridad numérica. Esta falta de ideas hizo que ofensivamente antes del descanso fueran sendos remates de cabeza de Jony que se marcharon desviados.

Era la recta final del primer acto y fue cuando el Numancia más apretó hacia el el marco abulense. Jony cabeceaba desviado un centro de Héctor Peña y sólo dos minutos más tarde de nuevo el delantero rojillo remataba con la testa desviado a centro esta vez de Alain García. Acto seguido un disparo de Juancho que atrapaba sin problemas el meta local. La respuesta del Ávila fue con un ataque en el que Lauture no aprovechaba un fallo del meta Miguel Ángel en su salida.

Había sido unos primeros 45 minutos de poder a poder en los que uno y otro equipo se tenían demasiado respeto. Nadie quería perder y el pulso en el Adolfo Suárez quedaba totalmente abierto para la segunda mitad.

Una reanudación en la que el Numancia comenzó con fuerza con una falta lateral de Bonilla a la que no llega por poco De Frutos y con un disparo de Héctor Peña que taponaba la zaga encarnada. Buena puesta en escena de los numantinos en la segunda mitad y gran ocasión de Juancho con un disparo cruzado que obligaba al meta local a realizar una gran intervención.

Había sido la mejor oportunidad de un equipo rojillo que con el desarrollo del segundo acto comenzó a dar definitivamente por bueno el empate. El Ávila, sin embargo, fue a más y la recta final tuvo claro color local. Así, Miguel Ángel Abad salía airoso en un mano a mano con Serrano, quien trastabillado se quedó sin ángulo en su intento de marcar. Pudo haber contacto entre el meta rojillo y el delantero dentro del área del que no quiso saber nada el colegiado.

Al Numancia le costaba salir de su campo y el Ávila lo intentaba, aunque con más corazón que cabeza para que Miguel Ángel Abad no sufriera en exceso las acometidas locales. Ya en la prolongación Dani García marcaba para los sorianos, pero su acción quedaba anulada por fuera de juego. Casi sin tiempo para más finalizaba un choque que permite al Numancia seguir sumando en su reto de alcanzar la primera posición.