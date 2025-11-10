Fútbol / Copa del Rey
El Numancia ya conoce los siete equipos de Primera División a los que se podrá medir en la Copa del Rey
El sorteo tendrá lugar este martes a las 13.00 horas y el rival rojillo en la segunda ronda estará entre Celta, Real Sociedad, Alavés, Osasuna, Mallorca, Espanyol o Girona
El C.D. Numancia conocerá este martes, a partir de las 13.00 horas, su rival en la segunda ronda de la Copa del Rey, que será sí o sí un equipo de Primera División en una eliminatoria que tendrá lugar a partido único en Los Pajaritos a lo largo de la primera semana de diciembre, concretamente entre los días 2 y 4 de diciembre. Los sorianos ya saben que su rival saldrá de la siguiente nómina de equipos: Celta, Real Sociedad, Alavés, Osasuna, Mallorca, Espanyol o Girona.
En el sorteo de este martes entrarán en el bombo quince clubes de Primera División, todos salvo los cuatro participantes en la Supercopa (Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club) y el Oviedo (eliminado por el Ourense en la primera ronda). Se comenzará emparejando a dos de esos clubes de Primera con los dos únicos representantes de Tercera RFEF supervivientes: el Portugalete y el Cieza. Después, otros once clubes de la máxima categoría serán enfrentados a los once equipos de Segunda RFEF que continúan en el torneo: Quintanar del Rey, Ebro, Extremadura, Torrent, Navalcarnero, Sant Andreu, Numancia, Reus, Antoniano, Atlético Baleares y Real Ávila.
Finalmente, los dos conjuntos de Primera División que no hayan sido sorteados aún, se les asignarán dos de los once equipos de Primera RFEF aún participantes: Eldense, Tenerife, Cartagena, Racing Ferrol, Sabadell, Pontevedra, Guadalajara, Talavera, Ourense CF, Ponferradina y Real Murcia.
La afición del Numancia estará muy pendiente de un sorteo que volverá a medir a su equipo con un Primera División después de varias temporadas. Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao y Atlético accederán a la Copa del Rey a partir de tercera ronda que se celebrará del 16 al 18 de diciembre, lo que les permite evitar los dos primeros cruces de la competición. Además, el formato propicia que su primer rival salga de los equipos de menor categoría todavía vivos en el torneo del KO.
Fechas de la Copa
Segunda Ronda: 3 diciembre
Dieciseisavos: 16 diciembre
Octavos: 14 enero
Cuartos: 4 febrero
Ida semifinales: 11 febrero
Vuelta semifinales: 4 marzo
Final: 25 abril
La distribución por ámbito geográfico y categoría de las seis urnas que formarán el sorteo es la siguiente:
GRUPO 1
PRIMERA DIVISIÓN
RC CELTA DE VIGO
REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL
DEPORTIVO ALAVÉS
CA OSASUNA
RCD MALLORCA
RCD ESPANYOL DE BARCELONA
GIRONA FC
SEGUNDA DIVISIÓN
CD MIRANDÉS
REAL RACING CLUB DE SANTANDER
SD EIBAR
REAL SPORTING DE GIJÓN
BURGOS CF
RC DEPORTIVO
CyD LEONESA
SD HUESCA
REAL ZARAGOZA
FC ANDORRA
PRIMERA FEDERACIÓN
RACING CLUB FERROL
SD PONFERRADINA
PONTEVEDRA CF
CE SABADELL FC
SEGUNDA FEDERACIÓN
CD NUMANCIA DE SORIA
CD ATLÉTICO BALEARES
UE SANT ANDREU
REUS FC REDDIS
CD EBRO
TERCERA FEDERACIÓN
CLUB PORTUGALETE
COPA FEDERACIÓN
OURENSE CF
GRUPO 2
PRIMERA DIVISIÓN
VILLARREAL CF
REAL BETIS BALOMPIÉ
VALENCIA CF
SEVILLA FC
LEVANTE UD
ELCHE CF
RAYO VALLECANO DE MADRID
GETAFE CF
SEGUNDA DIVISIÓN
UD ALMERÍA
GRANADA CF
CÁDIZ CF
MÁLAGA CF
AD CEUTA FC
CD LEGANÉS
ALBACETE BALOMPIÉ
PRIMERA FEDERACIÓN
CD ELDENSE
FC CARTAGENA
REAL MURCIA CF
CD TENERIFE
CD GUADALAJARA
CF TALAVERA DE LA REINA
SEGUNDA FEDERACIÓN
TORRENT CF
CLUB ATLÉTICO ANTONIANO
REAL ÁVILA CF
CDA NAVALCARNERO
CD EXTREMADURA
CD QUINTANAR DEL REY
TERCERA FEDERACIÓN
CD CIEZA