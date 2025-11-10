Heraldo-Diario de Soria

Fútbol / Copa del Rey

El Numancia ya conoce los siete equipos de Primera División a los que se podrá medir en la Copa del Rey

El sorteo tendrá lugar este martes a las 13.00 horas y el rival rojillo en la segunda ronda estará entre Celta, Real Sociedad, Alavés, Osasuna, Mallorca, Espanyol o Girona

Héctor Peña en el encuentro en el que el Numancia eliminaba al Arenas en la primera ronda de la Copa del Rey.

Publicado por
Félix Tello
Soria

Creado:

Actualizado:

El C.D. Numancia conocerá este martes, a partir de las 13.00 horas, su rival en la segunda ronda de la Copa del Rey, que será sí o sí un equipo de Primera División en una eliminatoria que tendrá lugar a partido único en Los Pajaritos a lo largo de la primera semana de diciembre, concretamente entre los días 2 y 4 de diciembre. Los sorianos ya saben que su rival saldrá de la siguiente nómina de equipos: Celta, Real Sociedad, Alavés, Osasuna, Mallorca, Espanyol o Girona.

En el sorteo de este martes entrarán en el bombo quince clubes de Primera División, todos salvo los cuatro participantes en la Supercopa (Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club) y el Oviedo (eliminado por el Ourense en la primera ronda). Se comenzará emparejando a dos de esos clubes de Primera con los dos únicos representantes de Tercera RFEF supervivientes: el Portugalete y el Cieza. Después, otros once clubes de la máxima categoría serán enfrentados a los once equipos de Segunda RFEF que continúan en el torneo: Quintanar del Rey, Ebro, Extremadura, Torrent, Navalcarnero, Sant Andreu, Numancia, Reus, Antoniano, Atlético Baleares y Real Ávila. 

Finalmente, los dos conjuntos de Primera División que no hayan sido sorteados aún, se les asignarán dos de los once equipos de Primera RFEF aún participantes: Eldense, Tenerife, Cartagena, Racing Ferrol, Sabadell, Pontevedra, Guadalajara, Talavera, Ourense CF, Ponferradina y Real Murcia. 

La afición del Numancia estará muy pendiente de un sorteo que volverá a medir a su equipo con un Primera División después de varias temporadas. Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao y Atlético accederán a la Copa del Rey a partir de tercera ronda que se celebrará del 16 al 18 de diciembre, lo que les permite evitar los dos primeros cruces de la competición. Además, el formato propicia que su primer rival salga de los equipos de menor categoría todavía vivos en el torneo del KO.

Fechas de la Copa

Segunda Ronda: 3 diciembre

Dieciseisavos: 16 diciembre

Octavos: 14 enero

Cuartos: 4 febrero

Ida semifinales: 11 febrero

Vuelta semifinales: 4 marzo

Final: 25 abril

La distribución por ámbito geográfico y categoría de las seis urnas que formarán el sorteo es la siguiente:

GRUPO 1

PRIMERA DIVISIÓN

RC CELTA DE VIGO

REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL

DEPORTIVO ALAVÉS

CA OSASUNA

RCD MALLORCA

RCD ESPANYOL DE BARCELONA

GIRONA FC

SEGUNDA DIVISIÓN

CD MIRANDÉS

REAL RACING CLUB DE SANTANDER

SD EIBAR

REAL SPORTING DE GIJÓN

BURGOS CF

RC DEPORTIVO

CyD LEONESA

SD HUESCA

REAL ZARAGOZA

FC ANDORRA

PRIMERA FEDERACIÓN

RACING CLUB FERROL

SD PONFERRADINA

PONTEVEDRA CF

CE SABADELL FC

SEGUNDA FEDERACIÓN

CD NUMANCIA DE SORIA

CD ATLÉTICO BALEARES

UE SANT ANDREU

REUS FC REDDIS

CD EBRO

TERCERA FEDERACIÓN

CLUB PORTUGALETE

COPA FEDERACIÓN

OURENSE CF

GRUPO 2

PRIMERA DIVISIÓN

VILLARREAL CF

REAL BETIS BALOMPIÉ

VALENCIA CF

SEVILLA FC

LEVANTE UD

ELCHE CF

RAYO VALLECANO DE MADRID

GETAFE CF

SEGUNDA DIVISIÓN

UD ALMERÍA

GRANADA CF

CÁDIZ CF

MÁLAGA CF

AD CEUTA FC

CD LEGANÉS

ALBACETE BALOMPIÉ

PRIMERA FEDERACIÓN

CD ELDENSE

FC CARTAGENA

REAL MURCIA CF

CD TENERIFE

CD GUADALAJARA

CF TALAVERA DE LA REINA

SEGUNDA FEDERACIÓN

TORRENT CF

CLUB ATLÉTICO ANTONIANO

REAL ÁVILA CF

CDA NAVALCARNERO

CD EXTREMADURA

CD QUINTANAR DEL REY

TERCERA FEDERACIÓN

CD CIEZA

