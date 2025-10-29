El Numancia golea 3-0 al Arenas y sigue adelante en la Copa del Rey

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia sigue adelante en la Copa del Rey después de golear al Arenas de Getxo en una segunda parte de inspiración y de aciertos con los goles de Bonilla de penalti, Jony y Juancho. Clasificación y muy buenas sensaciones de un equipo que de la mano de Ángel Rodríguez, que no se pudo sentar en el banquillo al estar sancionado, sigue creciendo a pasos agigantados. Este Numancia ya ilusiona de verdad a la grada de Los Pajaritos, que ya espera rival en la siguiente ronda copera.

Ángel Rodríguez tiró de rotaciones con la gran novedad de Godson en la punta del ataque para liderar la línea defensiva de un Numancia que presentó variaciones en todas sus líneas. Ya en la portería aparecía Miguel Ángel Abad para dar descanso a Joel bajo palos. En la línea defensiva regresaba Marcos al lateral derecho en detrimento de Alain García, mientras que Olivera era titular junto a De Frutos en el centro de la defensa y Bonilla continuaba en el lateral izquierdo. Moustapha, Néstor y Cristian Delgado formaron en el centro del campo. Álex Gil y Juancho actuaron en los extremos para abastecer de balones a Godson.

Los porteros se convirtieron en protagonistas en una primera parte en la que tanto Numancia como Arenas dispusieron de ocasiones suficientes para no haber llegado al descanso con empare a cero. El conjunto vasco arrancó mejor en el partido y primero Collado y después Troncho probaron a Miguel Ángel, que ya en los primeros compases del choque fue ganando en confianza.

El Numancia tenía problemas para hilvanar jugadas y fue en un despiste del rival cuando montaba una contra que estuvo a punto de suponer el 1-0. Álex Gil centraba desde la derecha y su centro lo remataba en boca de gol Juancho para que el meta Gastesi impidiera el primer tanto de la noche mandando el balón a saque de esquina. El lanzamiento de córner llegaba a Marcos para que de un potente disparo midiera de nuevo al meta visitante. Otro córner y de nuevo Marcos obligaba a Gastesi a una gran intervención.

Fueron tres minutos de asedio de los rojillos, aunque el Arenas pronto iba a responder con un disparo de Babacar que se marchaba alto cuando lo tenía todo a su favor para marcar. El encuentro se había animado en unos minutos de toma y daca en los que lo extraño era que el marcador permaneciera sin goles.

Ya en el último cuarto de hora antes del intermedio lo intentaba Godson con un disparo que atajaba sin problemas Gastesi. El Numancia estaba haciendo méritos, aunque el Arenas también buscaba ponerse con ventaja en la eliminatoria. Ya en los minutos finales aparecía de nuevo la figura de Miguel Ángel para negarle el gol a Mattheus. Casi sin tiempo para más se llegaba al descanso con todo por decidir en la eliminatoria.

Ángel Rodríguez fue a por todas y en el arranque de la segunda mitad daba entrada a dos de sus jugadores más importantes como Jony y Héctor Peña. El Numancia pasó a dominar el partido y en los primeros minutos de la reanudación una contra de Cristian Delgado perdonaba el gol tras una contra bien llevada por Jony. El campo se inclinaba hacia el marco visitante y era el propio Jony el que lo intentaba con un disparo cruzado que detenía el portero.

El Arenas sufría y un penalti por manos dentro del área visitante abría el marcador. Bonilla se encargaba de lanzarlo y de anotar el primero de la noche. El gol dejaba tocado a un Arenas que sólo cinco minutos después veía como Jony incrementaba la renta. El pichichi de Segunda Federación sigue a lo suyo con un remate de cabeza inapelable a la salida de un córner ejecutado por Bonilla.

El Numancia encarrilaba la eliminatoria y la guinda la ponía Juancho haciendo el 3-0 con un disparo cruzado. Era el primer gol del colombiano esta temporada. La clasificación estaba en el bolsillo con un Arenas entregado en unos minutos finales en los que el Numancia probaba con una defensa de cinco como ensayo para el futuro. La Copa tendrá un nuevo capítulo en Los Pajaritos.

Ángel Rodríguez no se sentó en el banquillo por sanción

El entrenador del CD Numancia, Ángel Rodríguez, no se sentó en el banquillo rojillo porque estaba sancionado. Dos partidos cumple el técnico por una expulsión en su etapa en el Hércules, en 2022, hace tres cursos. La dirección del equipo desde el área técnica corrió a cargo del segundo entrenador, Cristóbal Filgueira. Ángel Rodríguez regresará al banquillo el próximo domingo.