El Real Madrid ha sido el último Primera División al que se ha medido el Numancia

Guillermo celebra uno de sus dos goles con el Numancia en la visita al Santiago Bernabéu en la Copa del Rey en enero de 2018.LFP

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia se verá las caras con un equipo de Primera División en la segunda ronda de la Copa del Rey y la última vez que se enfrentaba a un rival de la máxima categoría fue en enero de 2018, en los octavos de final coperos ante todo un Real Madrid. Siete años después la afición rojilla volverá a saborear un partido ante un Primera y este martes se conocerá el emparejamiento en el sorteo que tendrá lugar en la sede de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas.

En aquellos cuartos de final de la Copa del Rey 2017-2018 el Numancia perdía 0-3 en Los Pajaritos en un encuentro de ida en el que el resultado fue engañoso ya que trató de tú a tú a todo un Real Madrid. El partido se jugó el 4 de enero de 2018 en lo que fue el mejor regalo de Reyes para los seguidores numantinos. En la vuelta, jugado en el Santiago Bernabéu el 10 de enero de 2018 el gran protagonista fue Guillermo con sus dos goles en el empate a dos de los sorianos, que caían eliminados con la cabeza bien alta.

Desde aquel mes de enero de 2018 los rivales del Numancia en la Copa del Rey han sido Sporting de Gijón (hasta en tres ocasiones), Ceuta, Lorca, Almería, San Juan y Arenas de Getxo. El Sporting de Gijón y el Almería militaban en Segunda División cuando se midieron a los rojillos en el torneo copero.

El Real Madrid ha sido el último Primera División al que se ha enfrentado el Numancia.HDS

