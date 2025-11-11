El Numancia se enfrentará al Mallorca de Arrasate en la Copa del Rey

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia se enfrentará al Mallorca de Jagoba Arrasate en Los Pajaritos en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, una ronda que seguirá siendo a partido único y que se disputará durante la primera semana de diciembre, concretamente entre los días 2 y 4 del próximo mes, tras el sorteo celebrado este martes en las instalaciones de la Federación Española de Fútbol.

Habrá que esperar para saber cuando se fija la fecha y la hora del choque de los rojillos ante el conjunto balear, que en 2003 se alzaba con el título de campeón de Copa. El Mallorca tiene tres subcampeonatos del torneo en las campañas 1990-91, 1997-98 y 2023-24.

El Numancia alcanzaba la segunda ronda del torneo del KO después de golear al Arenas de Getxo por 3-0 en la primera eliminatoria. El equipo de Ángel Rodríguez daba buena cuenta de los vascos en un partido que se decidía en la segunda parte con los tres goles de los sorianos materializados por Bonilla de penalti, Jony y Juancho. El Mallorca lograba el billete para continuar con vida en la competición copera tras dejar en la cuneta al Atlètic Sant Just de Barcelona.

Un partido ante los mallorquinistas tendrá un componente sentimental para tres ex numantinos como Jagoba Arrasate, Bittor Alkiza y Sergi Pérez. Durante tres temporadas, de 2015 a 2018, fueron los responsables del cuerpo técnico del Numancia en Segunda División. Fue en la campaña 2017-2018 cuando el Numancia tuvo su mejor rendimiento al jugar la final del play off de ascenso a Primera División y ver trucando su sueño por el Valladolid. Ese curso el Numancia llegaba lejos en la Copa del Rey al enfrentarse al Real Madrid en los cuartos de final.

También será especial la eliminatoria para Javi Bonilla, que durante dos temporada defendió los colores del Mallorca.

Esta segunda ronda de la Copa del Rey le llega al Numancia en medio de las jornadas 13 y 14 de Liga en Segunda Federación. Los de Ángel Rodríguez cerrarán el mes de noviembre recibiendo en Los Pajaritos al Langreo y tras su participación copera tendrán que visitar el campo del UD Ourense. El choque ante el Langreo tendrá un significado especial para Ángel Rodríguez ya que en la temporada 2020-2021 fue el entrenador en el banquillo del Nuevo Ganzábal.

Jagoba Arrasate regresará a Los Pajaritos.RCD Mallorca

En el sorteo de esta segunda ronda se vio reducido el criterio geográfico a sólo dos grupos, en vez de los cuatro grupos establecidos en la primera ronda, para establecer los cruces. Los clubes de menor categoría seguirán ejerciendo de local; en caso de que un partido se dispute entre equipos de la misma división, se jugará en el campo del club cuyo nombre salga en primer lugar durante el sorteo. Los cuatro equipos que pugnarán por la Supercopa de España -Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic de Bilbao- están exentos de competir en esta nueva ronda del torneo del KO.

Muriqui es la estrella de este Mallorca.RCD Mallorca

El Sporting de Gijón fue el verdugo del Numancia en sus dos últimas participaciones en la Copa del Rey. El año pasado los asturianos ganaban 0-1 en Los Pajaritos y en 2022 la victoria era por 0-3. El Numancia se despedía el curso pasado de la Copa del Rey con la cabeza alta después de perder ante el Sporting de Gijón por 0-1 en un encuentro igualado en la primera parte, pero en el que fue mejor el conjunto asturiano en la segunda. Un gol de Oyón tras una desatención de la defensa rojilla liquidó a un cuadro soriano que de esta forma encajaba la primera derrota de la temporada. Eliminación con honor en el torneo del KO ante un rival gijonés que militaba dos categorías por encima de los sorianos.

En la Copa 2020-2021 el C.D. Numancia goleaba al Lorca Deportiva a mediados de diciembre de 2021 para seguir vivo en el torneo y ganarse el derecho a jugar la segunda ronda. Los rojillos estrenaban el año 2021 con la eliminatoria ante el Almería y en el ambiente planeaban las gestas logradas en este torneo, con eliminatorias históricas ante el Barcelona en 1996 y ante el Real Madrid en 2018. Ganaba el cuadro almeriense con un apretado 1-2 y al curso siguiente, el 2021-2022, el Numancia se tenía que conformar con su participación en la Copa Federación.