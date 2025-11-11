El Numancia-Mallorca de Copa del Rey se jugaría el martes 2 de diciembre, a falta de confirmación oficial

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Numancia-Mallorca de la segunda ronda de la Copa del Rey se jugaría el martes 2 de diciembre, a falta de confirmación oficial. Y es que la fecha del encuentro que tendrá lugar en Los Pajaritos está hipotecada por el partido de la decimoquinta jornada de Primera División que el conjunto balear jugará en el campo del Oviedo, que está fijado para el viernes 5 de diciembre a las 21.00 horas.

El Mallorca tendrá que tener un descanso mínimo entre partido y partido y jugando en el Carlos Tartiere el viernes es improbable que dispute su compromiso copero ante el Numancia ni en jueves ni en miércoles.

Si finalmente se oficializa que el Numancia recibe al Mallorca el martes 2 de diciembre el choque de Liga de Segunda Federación de los numantinos ante el Langreo estaría abocado a que se celebrase el sábado 29 de noviembre.