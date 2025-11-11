El Mallorca no ha ganado en sus tres últimas visitas a Los Pajaritos

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Mallorca ha visitado en nueve ocasiones el campo de Los Pajaritos y en los tres últimos desplazamientos a Soria no ha ganado, con un balance de dos derrotas y un empate. El último encuentro del conjunto bermellón en la capital soriana fue en 2019 en Segunda División y el marcador fue reparto de puntos tras un empate a cero.

Sorianos y mallorquines han sido rivales habituales tanto en Primera como en Segunda División desde que el Numancia diese el salto al fútbol profesional en 1997. Incluso los sorianos se han visto las caras con el filial bermellón en la categoría de plata.

La primera vez que ambos conjuntos se enfrentaron en Los Pajaritos fue en el año 2000 en la máxima categoría del fútbol español y el resultado final fue de 3-1 para los sorianos. Al curso siguiente, también en Primera División, el Mallorca asaltaba el municipal soriano al vencer por 0-2. Era el año 2001 y hasta 2005 no se iban a cruzar de nuevo sus caminos. El Mallorca volvía a vencer en Los Pajaritos, en esta ocasión por 1-2. Ya en 2009, el último año del Numancia en Primera División, el cuadro balear ganaba 0-1 en Soria.

Desde entonces todos los enfrenamientos entre Numancia y Mallorca han sido en Segunda División con empate a uno en 2014 y triunfo insular por 1-2 en 2015. En la temporada 2015-2016, precisamente con Jagoba Arrasate como entrenador del Numancia en su primera campaña en Soria, el triunfo se quedaba en Los Pajaritos con un 2-0 en el que Julio Álvarez fue el gran protagonista al marcar los dos goles de los sorianos. Fue un 14 de febrero de 2016 y aquel partido pasara a la historia de Los Pajaritos al ser en el que se estrenó la calefacción en el municipal soriano.

Ya en el curso 2016-2017, con Arrasate también como míster numantino, el equipo soriano se imponía por 3-1 con tantos de Pablo Valcarce y doblete de Manu del Moral. La última visita del Mallorca a Soria fue en abril de 2019 y el marcador final fue de empate a uno.