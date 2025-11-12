Bonilla y Olivera: del olvido a la titularidad en la defensa del Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Javi Bonilla y Olivera han cambiado radicalmente su rol en las filas del C.D. Numancia desde que Ángel Rodríguez aterrizó hace un mes en el banquillo de Los Pajaritos. Ambos han pasado de olvidados a ser titulares en la defensa rojilla en las últimas jornadas de competición. El lateral y el central ha recuperado la confianza que no tenían cuando Abel Segovia era el entrenador numantino. Otros futbolistas como Miguel Ángel Abad y De Frutos también han ganado protagonismo en las últimas semanas.

Bonilla apenas había disputado media hora de juego en las seis primeras jornadas de Liga con Abel Segovia como responsable del equipo soriano. El capitán rojillo estaba relegado a la suplencia y su participación con la zamarra rojillla se resumía a ocho minutos ante el Rayo Cantabria, 15 contra el Bergantiños y otros ocho frente a la Sarriana. No jugó ante el Lealtad en la primera jornada y tampoco participó en los compromisos frente a la Gimnástica Segoviana y Sámano.

El de Ágreda ha experimentado un cambio radical en su influencia en el equipo desde la llegada de Ángel Rodríguez a mediados del pasado mes de octubre. También es cierto que este mayor protagonismo se ha visto favorecido por la lesión de Fermín.

Con el nuevo entrenado, Bonilla lo ha jugado todo en las cuatro jornadas de Liga y en el partido de Copa del Rey ante el Arenas de Getxo. Una titularidad que ha tenido el premio de dos goles desde el punto de penalti contra el Valladolid Promesas y el Arenas.

El papel de Olivera en el Numancia ha tenido una trayectoria muy similar al de Bonilla al pasar del nada al todo. Inédito con Abel Segovia, siendo el único efectivo de la plantilla sin debutar una vez completada la jornada sexta, a gozar de la confianza de Ángel Rodríguez.

El andorrano ya tenía minutos en los dos primeros compromisos con el nuevo entrenador ante Salamanca y Marino, siendo suplente en ambos. Pero su titularidad en la Copa del Rey fue un espaldarazo importante ya que se hacía con el puesto en el centro de la zaga en los enfrentamientos contra Valladolid Promesas y Real Ávila. Olivera será baja este domingo ante el Coruxo ya que está citado con la selección de Andorra para los compromisos internacionales.

Otros casos parecidos a los de Bonilla y Olivera son los de Miguel Ángel Abad y De Frutos. El portero no había jugado ni un solo minuto en las cinco primeras jornadas y fue en la sexta contra el Sámano cuando se estrenaba bajo palos. Titularidad que le daba Abel Segovia y que le quitaba Ángel Rodríguez a la jornada siguiente en beneficio de Joel Jiménez. Situación que se mantuvo en Luanco y que se vio alterada con la lesión en el hombro del meta asturiano. Miguel Ángel ha ocupado el portal rojillo en la Copa y en los dos compromisos siguientes contra Valladolid Promesas y Real Ávila.

También ha ganado peso en el equipo De Frutos, que desde la llegada de Ángel Rodríguez lo ha jugado todo. El central arrancaba la Liga como titular, pero la tarjeta roja que veía en Villaviciosa hizo que Segovia apostase por otros jugadores en los siguientes partidos. De Frutos recuperaba la titularidad contra la Sarriana y desde entonces es un fijo en el eje de la línea defensiva.