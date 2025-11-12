El partido del Numancia ante el Mallorca en la Copa del Rey ya tiene fecha y hora

El Numancia se medirá al Mallorca el martes 2 de diciembre a partir de las 19.00 horas.RCD Mallorca

El C.D. Numancia se enfrentará al Mallorca en la segunda ronda de la Copa del Rey el martes 2 de diciembre a partir de las 19.00 horas en el campo de Los Pajaritos y será ofrecido por las cámaras de Movistar. Los horarios de esta eliminatoria copera los daba a conocer este miércoles la Federación Española de Fútbol.

A esa misma hora se disputarán otros tres encuentros coperos como son el Quintanar-Elche, Cieza-Levante y Racing de Ferrol-Huesca.

Esta ronda, que se disputará a partido único, pondrá en juego los sueños de 56 clubes pertenecientes a las cinco categorías nacionales del fútbol español: 15 de Primera División, 17 de Segunda, 10 de Primera Federación, 12 de Segunda Federación y 2 de Tercera Federación.

En los próximos días se darán a conocer las televisiones de ámbito autonómico que emitirán partidos de esta eliminatoria (serán aquellos encuentros que no hayan sido seleccionados por los operadores nacionales con derechos)