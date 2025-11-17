La decepcionante derrota del Numancia ante el Coruxo en fotos

El fortín de Los Pajaritos se diluye con una inesperada y dolorosa derrota.MonteseguroFoto

El CD Numancia sufrió este fin de semana su primera derrota en casa de la temporada al caer de manera inesperada por 1-2 ante el Coruxo.

El resultado no solo supone un revés doloroso para la afición, sino que también frena en seco la dinámica alcista que venía manteniendo el equipo bajo las órdenes de Ángel Rodríguez.