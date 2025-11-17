La decepcionante derrota del Numancia ante el Coruxo en fotos

El resultado no solo supone un revés doloroso para la afición, sino que también frena en seco la dinámica alcista que venía manteniendo el equipo bajo las órdenes de Ángel Rodríguez.
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo
Derrota del Numancia ante el Coruxo