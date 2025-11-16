El fortín del Numancia en Los Pajaritos se diluye

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

El efecto fortín de Los Pajaritos se diluye tras consumarse una inesperada y dolorosa derrota, 1-2, del Numancia con el Coruxo, la primera en Soria. El resultado adverso frena la dinámica alcista del grupo de Ángel Rodríguez, que firma su primer revés serio desde que aterrizó en territorio soriano. El desenlace no habla muy bien del equipo rojillo por no mantener la ventaja en el marcador, se había adelantado en la segunda parte, y verse superado por el conjunto gallego cuando contaba con un efectivo menos.

Sola y Javi González neutralizaron el gol de Juancho, insuficiente para seguir con la dinámica favorable de resultados, con la consistencia defensiva, con el valor dominante de Los Pajaritos y con la imbatibilidad numantina. Los tres puntos se marcharon destino a Galicia a última hora dejando a la tropa de Ángel Rodríguez sin respuesta.

Tampoco le sitúa en un buen lugar su primera mitad del choque desperdiciada sin apenas llegadas y escasas oportunidades de marcar. Circunstancia que se presentó más cercana del lado visitante que del local. Un varapalo en las aspiraciones rojillas de aproximarse todavía más a las intenciones de ser protagonista en la categoría. Tendrá que esperar otra ocasión y recuperar aspectos en su juego que ayer no ofreció, sobre todo en la primera parte del partido. La mejora no debe aplazarse y no caer de nuevo en la intrascendencia.

Más allá del desgaste lógico de la disputa del primer acto, el Numancia no obtuvo ninguna respuesta favorable a su juego: plano, previsible, impreciso y sin apenas crear peligro. De más a menos. Dominio, sí, aunque no en todos los tramos del primer tiempo. Solo hasta que su rival se sacudió la dependencia de los rojillos. Escasas ocasiones en el área rival.

El portero gallego, apenas exigido, no vivió agobiado. La mejor oportunidad, por el contrario, la creó el Coruxo con un remate de cabeza de Álvaro, bien resuelto por Abad con un despeje a córner.

Sin continuidad en el juego, el grupo de Ángel Rodríguez se precipitó cuando llegó al área rival. Confundió la precipitación con la velocidad, intensidad y la verticalidad, características de juego que pide el técnico a sus jugadores. En este apartado, Alain García protagonizó los momentos más inoportunos cuando se demanda más templanza en ataque. Su labor defensiva no encuentra contestación.

Cuando se incorporó al ataque se precipitó en el intento de sacar provecho de un pase definitivo. Su banda no se pareció a la de otras citas. Sin peso ofensivo. La ausencia de Héctor Peña no la suplió con eficacia ni garantías Dani García, sin profundidad.

Néstor Lucas tampoco auxilió demasiado a sus compañeros en esa fase del enfrentamiento donde Jony se asomó con un lanzamiento fácil para el portero rival, única aproximación por destacar. Poco más del Numancia, sin noticias de la banda derecha en el ataque. Por el otro costado, la habitual pelea de Juancho, activo pero inocuo hasta su aparición estelar en la segunda mitad, y los centros de Javi Bonilla, sin un destinatario claro para el remate.

Una primera parte poco aprovechable. Sin goles ni llegadas reseñables, lo más destacado se volvió en contra del conjunto rojillo porque Danese vio la quinta amarilla y se perderá el próximo compromiso liguero. La vuelta de Moustapha varió la disposición táctica con una línea defensiva de cuatro efectivos, dos centrales por la ausencia de Ian Olivera, concentrado con su selección, Andorra.

A la vuelta del descanso, el Numancia apareció más activado. En pocos minutos realizó más llegadas y oportunidades que en toda la primera mitad. Juancho adelantó al equipo soriano con un tiro después de recibir una asistencia de Jony. Antes de que el balón llegara al delantero, Juancho recorrió toda la banda dejando atrás a sus oponentes. Profundidad y acierto.

El gol premió las intenciones de mantener el efecto del fortín en Los Pajaritos. Duró poco. El Coruxo lo rompió diez minutos más tarde. Sola batió a Abad con un remate de primeras en una internada por la banda derecha. Mazazo a las aspiraciones de progresión y aviso de que no se había resuelto aún.

Con un efectivo menos, el conjunto gallego aprovechó la oportunidad para abrir la brecha y llevarse los tres puntos a Pontevedra. Javi González batió a Abad en una jugada inexplicable por los problemas de la defensa y el portero para desactivar la acción. Una muestra de que en la categoría no existe un equipo dominante, superior al resto: el Numancia estuvo por delante del marcador y con un efectivo más y terminó perdiendo.