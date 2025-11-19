Jannick Buyla y Marcos Sánchez seguirán siendo bajas ante el Burgos Promesas

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia regresó este miércoles a los entrenamientos para comenzar a preparar el partido de este sábado, a partir de las 16.30 horas en la Ciudad Deportiva de Castañares, ante el Burgos Promesas, un compromiso en el que no estarán disponibles ni Jannick Buyla ni Marcos Sánchez, ambos lesionados, ni tampoco el sancionado Danese. Por contra, Ángel Rodríguez recupera a Ian Olivera tras su participación con la selección de Andorra en esta ventana de encuentros internacionales.

Jannick Buyla se lesionaba en el tobilllo hace tres jornadas, concretamente en el encuentro ante el Valladolid Promesas, y seguirá de baja este fin de semana en Burgos. El objetivo es contar con el jugador para la primera semana se diciembre en la que el Numancia tiene el compromiso de la Copa del Rey ante el Mallorca y el partido de Liga en Ourense. Buyla se perdía el partido de los sorianos en el campo del Real Ávila y el de la pasada jornada contra el Coruxo. Una ausencia que está notando el conjunto de Ángel Rodríguez en el centro del campo.

Contra el Burgos Promesas también estará en el dique seco Marcos Sánchez tras ser operado hace unas fechas de su fractura en el cuarto metacarpiano de su mano izquierda. La lesión se la produjo en el partido de la Copa del Rey ante el Arenas de Getxo y desde entonces ya ha causado baja en los encuentros ante Valladolid Promesas, Real Ávila y Coruxo.

Frente al filial burgalés tampoco estará el sancionado Danese, que ante el Coruxo veía la quinta cartulina amarilla para tener que cumplir un choque de sanción. Para suplir la baja del italiano, muy desacertado en la derrota del pasado fin de semana, Ángel Rodríguez tiene las opciones de Ian Olivera y Carlos Gutiérrez. Este último ya estaría recuperado al cien por cien de sus dolencias, al igual que el portero Joel y Fermín.

Olivera, gol con la selección andorrana sub 21

Ian Olivera jugó dos partidos con Andorra, el primero con la selección absoluta en la derrota por 0-1 ante Albania en encuentro de clasificación para el próximo Campeonato del Mundo y el segundo con la selección sub 21 ante la República de Irlanda en el que los andorranos ganaron 4-0 en su camino hacia el Europeo de la categoría. Una goleada en la que el numantino Olivera jugó los 90 minutos y fue autor de uno de los goles del combinado andorrano.