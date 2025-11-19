Huerta asegura que la última derrota del Numancia "no merma nuestra confianza"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

"Ilusión intacta". Este es el sentir en la plantilla del C.D. Numancia después de la derrota de pasado fin de semana ante el Coruxo y que reflejaba Álex Huerta, quien destacaba que se mantiene la "confianza" en el equipo de Ángel Rodríguez. El director deportivo rojillo, que reconocía que el traspié ante los gallegos fue "pequeño paso atrás", asegura que viajarán a Burgos con la clara intención de volver a ganar.

Huerta considera que el 1-2 de la pasada jornada fue un accidente para un conjunto numantino que desde la llegada del nuevo entrenador había ofrecido "grandes sensaciones". Ángel ha hecho lo más difícil al conseguir el cambio en el equipo", comentaba el dirigente rojillo, quien tiene muy claro que "la derrota ante el Coruxo no merma nuestra confianza. Seguimos siendo un equipo fiable y a Burgos iremos con la ilusión intacta para volver a conseguir la victoria".

El de Abejar no duda de que el Numancia ofrecerá una buena versión este sábado en Castañares ante el Burgos Promesas, aunque deja claro que, a pesar de ser un recién ascendido, la escuadra burgalesa "será un rival complicado que sabe competir muy bien en casa". En este sentido, Huerta recordaba que el filial burgalés no conoce la derrota como local, con un balance de una victoria y tres empates. "Es un filial correoso", indicaba.

Respecto a la derrota de la pasada jornada, el responsable numantino afirmaba que "después de haber hecho lo más difícil y ponernos por delante en el marcador lo que nos faltó es tener más madurez para gestionar la ventaja". Huerta considera que, al margen del 1-2 en el que el Numancia encadenó errores groseros en defensa ante un adversario que jugaba con un hombre menos, la clave para dejar escapar los tres puntos de Los Pajaritos estuvo en el empate a uno.

"Es pronto para hablar del mercado invernal"

"Estamos centrados en el día a día y todavía es pronto para hablar del mercador invernal. Pienso que tenemos una plantilla compensada". Esa fue la respuesta de Álex Huerta cuando se le cuestionaba la ventana de fichajes que se abre en el mes de enero. El director deportivo reconoce que están atentos al mercado y será más adelante cuando se siente con el técnico Ángel Rodríguez para valorar las posibles opciones, tanto en el capítulo de las llegadas como en el de las posibles salidas.

La realidad es que el Numancia en estos momentos tiene cuatro fichas libres de la categoría sub 23 y si quiere contratar jugadores absolutos debería dar de baja a alguno de los integrantes del actual plantel.