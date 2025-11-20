El Numancia celebra la Junta General de Accionistas el 19 de diciembre

Salvador Olea, Patricio de Pedro y Javier Jiménez en la Junta de Accionistas del Numancia del año pasado.Montesegurofoto

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en la reunión celebrada el día 18 de noviembre, se convoca a los accionistas del CD Numancia a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 19 de diciembre, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 22 de diciembre, a las 12.00 horas, a celebrar en la sede del club, en la Avenida de Mariano Vicén.

El orden del día es el siguiente:

1.- Informe del Presidente del Club.

2.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2025.

3.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2025.

4.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 30 de junio de 2025.

5.- Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio económico 2025/2026.

6.- Aumento de capital por compensación de créditos mediante emisión de nuevas acciones de idéntico valor nominal a las actualmente existentes y con la prima de emisión que se determina en el informe de los administradores.

7.- Aumento de capital mediante aportaciones dinerarias, mediante emisión de nuevas acciones de idéntico valor nominal a las actualmente existentes y con la prima de emisión que se determina en el informe de los administradores.

8.- Ruegos y preguntas.

9.- Aprobación del acta de la Junta