Fútbol
El Numancia celebra la Junta General de Accionistas el 19 de diciembre
La asamblea tendrá lugar a partir de las 12.00 en la sede del club en Mariano Vicén
Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en la reunión celebrada el día 18 de noviembre, se convoca a los accionistas del CD Numancia a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 19 de diciembre, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 22 de diciembre, a las 12.00 horas, a celebrar en la sede del club, en la Avenida de Mariano Vicén.
El orden del día es el siguiente:
1.- Informe del Presidente del Club.
2.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2025.
3.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2025.
4.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 30 de junio de 2025.
5.- Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio económico 2025/2026.
6.- Aumento de capital por compensación de créditos mediante emisión de nuevas acciones de idéntico valor nominal a las actualmente existentes y con la prima de emisión que se determina en el informe de los administradores.
7.- Aumento de capital mediante aportaciones dinerarias, mediante emisión de nuevas acciones de idéntico valor nominal a las actualmente existentes y con la prima de emisión que se determina en el informe de los administradores.
8.- Ruegos y preguntas.
9.- Aprobación del acta de la Junta
CD Numancia
El Numancia, un pozo sin fondo con pérdidas acumuladas superiores a los 5 millones de euros
Félix Tello