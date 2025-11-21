Ángel Rodríguez quiere recuperar en Burgos la "fiabilidad defensiva" del Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia se ha lamido las heridas que dejó la derrota del pasado domingo ante el Coruxo y aprendiendo de los errores cometidos viaja este sábado a Burgos con la clara intención de ganar. "Tenemos que ser más fiables en defensa", afirmaba Ángel Rodríguez. El entrenador numantino se mostraba muy crítico con los fallos de la pasada jornada. Espera haber aprendido la lección para volver de la Ciudad Deportiva de Castañares con los tres puntos bajo el brazo.

El míster comenzaba su comparecencia ante los medios de comunicación analizando cómo había trascurrido la semana después del varapalo sufrido ante los gallegos. "Después de unos primeros días duros nos hemos recuperado bien de una derrota que llegó por nuestros deméritos".

Ángel hacía una "lectura fácil" del traspié del domingo pasado y afirmaba que "cuando vas ganando un partido no lo puedes tirar por la borda". Y es que el Numancia había hecho lo más difícil al adelantarse en el marcador ante el Coruxo en un partido que no estaba siendo brillante para acabar cediendo por 1-2 ante un rival que jugó los últimos minutos en inferioridad numérica.

El leonés criticaba el balance defensivo de su equipo en los dos goles encajados el pasado fin de semana. "Con el 1-0 no dejamos de subir. Los dos laterales a la vez y ello nos pasó factura. Debimos estar mejor en el empate a uno y apretar mucho más su centro. El 1-2 fue ya un despropósito".

Se consumaba la primera derrota de Ángel Rodríguez como responsable del banquillo numantino y ello podría acarrear varios cambios en el once inicial. El técnico no dio pistas y lo único que señalaba es que "habrá que buscar soluciones. Ya veremos si hay cambios".

Una novedad es segura ya que Danese será baja por sanción al acumular cinco tarjetas amarillas para ser baja en el centro de la defensa. Una ausencia y una alta ya que el Numancia podrá contar con Olivera tras la participación del andorrano con su selección. Otros efectivos como Joel, Fermín y Carlos Gutiérrez ya están al cien por cien y podrán entrar en la alineación inicial para visitar al Burgos Promesas. Por contra, Jannick Buyla y Marcos Sánchez seguirán en el dique seco.

Respecto a la ausencia de Jannick Buyla, Ángel comentaba que "es una baja que nos hace daño porque jugando con tres por dentro no tenemos tantas variantes. Sin él nos vemos un poco desprotegidos, pero sin más porque tenemos opciones para poder jugar de otra manera". En este sentido existe la opción actuar con un mediapunta y para esta demarcación todas las miradas apuntarían a Héctor Peña que ante el Coruxo se quedaba en el banquillo por "decisión técnica".

El preparador rojillo analizaba al filial burgalés e indicaba que "es un rival generoso en el esfuerzo, un rival joven que quiere tener el dominio del balón y que transita bien. Tiene velocidad en las bandas, con jugadores arriba y en defensa con envergadura. Es un buen filial al que le está costando ganar los partidos y por eso está en la zona en la que está".