El Numancia sólo ha sumado un tercio de los puntos disputados a domicilio y viaja a Burgos obligado a ganar

La derrota del pasado domingo ante el Coruxo fue un revés importante para las aspiraciones de un C.D. Numancia que se caía de la zona de promoción de ascenso y que ahora está obligado a reaccionar ganando a domicilio. Una victoria en Burgos ante el Promesas que se antoja tan importante como complicada teniendo en cuenta que lejos de Los Pajaritos los rojillos no son demasiado fiables a tenor de los números logrados. Sólo se ha sumado un tercio de los puntos disputados como visitante. Un déficit de puntos que los de Ángel Rodríguez tienen que empezar a corregir si quieren aspirar a esa deseada primera posición de ascenso directo.

La derrota del Numancia contra el Coruxo se puede considerar como un accidente teniendo en cuenta que Salamanca, Valladolid Promesas y Arenas de Getxo en la Copa del Rey habían hincado la rodilla ante el conjunto de Ángel Rodríguez de forma contundente. Sendos 3-1 en los dos encuentros de Liga y 3-0 en el torneo del KO tan convincentes como revitalizantes. Estaba siendo otro Numancia hasta que llegó el inesperado 1-2 frente al Coruxo.

Los partidos de fuera de casa se pueden considerar como la asignatura pendiente del Numancia ya que en cinco desplazamientos sólo ha sido capaz de sumar cinco puntos. Victoria ante el Marino de Luanco por 1-2, dos empates contra Lealtad de Villaviciosa (1-1) y Real Ávila (0-0) y dos derrotas contra Bergantiños (3-1) y UD Sarriana. Un bagaje muy escaso para un equipo que quiere estar en lo más alto de la clasificación. Se han encajado 9 goles y se han marcado seis.

Hasta diez equipos de este Grupo 1 han sumado más puntos que el Numancia a domicilio y en Burgos está obligado a reaccionar con un triunfo para que los sorianos superen la veintena de puntos. Enfrente estará un Burgos Promesas que ocupa el puesto del play out, es decir el equipo que en estos momentos jugaría la promoción por no bajar de Segunda Federación.

El filial burgalés se juega mucho en el partido de este domingo y después del empate en el campo del Sarriana tendrá la intención de ganar en Castañares. Los burgaleses no conocen la derrota en casa con un triunfo y cuatro empates.

Este Numancia tiene que mejorar mucho su rendimiento lejos de Soria y acercarse a los números de la pasada temporada cuando en cinco partidos había sumado 11 puntos con un balance de tres victorias, dos empates y cero derrotas. Los rojillos habían logrado 11 goles y habían encajado cinco.

Olivera vuelve a estar disponible

La derrota ante el Coruxo abre muchas interrogantes en el once del Numancia de cara a la jornada decimosegunda de Liga. De las pocas cosas claras es que Ángel Rodríguez recupera a Ian Olivera después de su participación en los compromisos internacionales con la selección de Andorra.

Por contra, el Numancia pierde a Danese al ver ante el Coruxo la quinta cartulina amarilla. Así las cosas, parece claro que en defensa habrá cambio de pieza por pieza entrando en el once inicial Olivera por el sancionado Danese. Pero en la línea defensiva podría haber más novedades ya que jugadores como Fermín o Carlos Gutiérrez ya entraron en la lista de convocados el pasado domingo.

Una alineación titular en Castañares que podría presentar más novedades como por ejemplo el regreso a la titularidad de Héctor Peña, que ante el Coruxo se quedó en el banquillo para saltar al terreno de juego en la segunda parte.