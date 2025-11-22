El Numancia juvenil está obligado a ganar en el campo del colista

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Numancia juvenil afronta este sábado, a partir de las 16.00 horas, la jornada décima de la Liga Nacional y lo hace visitando al colista, un Vitoria de Valladolid que sólo ha ganado un partido y que debería ser presa fácil de los rojillos. Los cachorros numantinos están obligados a sumar los tres puntos para no dejar de mirar a la zona alta de la clasificación.

Después del empate del pasado fin de semana en la Ciudad Deportiva ante el Burgos B, el conjunto entrenado por Fredy Vera se quiere reencontrar con el triunfo y así alcanzar la cifra de 18 puntos que le permita escalar peldaños en la tabla.

Este Numancia juvenil ha ganado cuatro encuentros en lo que va de curso, ha firmado tres empates y ha encajado dos derrotas. Unos números que no le permiten estar arriba del todo en la clasificación pero que sí le posibilitan estar muy cerca de los primeros clasificados.

El liderato de esta Liga Nacional lo tiene la Cultural Leonesa con 19 puntos, sólo cuatro más que los sorianos. El Santa Marta también tiene 19 puntos y después aparecen equipos como Salamanca, Valladolid B. Sur y La Amistad precediendo a los numantinos. Las diferencias son mínimas cuando apenas se han disputado dos meses de campeonato.