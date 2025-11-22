El Numancia quiere recuperar su buena racha de resultados ganando en el campo del Burgos Promesas

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia representa la experiencia en la categoría y el Burgos Promesas la bisoñez como corresponde a un filial recién ascendido. Condicionantes que dan como claros favoritos a los sorianos para sumar los tres puntos en Castañares, aunque el camino no será precisamente de rosas ante un rival que por algo no conoce la derrota como local. Los rojillos quieren recuperar la sonrisa tras el batacazo ante el Coruxo y no se fían de la posible candidez de un adversario que tiene como único objetivo conseguir la permanencia.

Una ambición que contrasta claramente con la de los numantinos, que buscan dar el salto a Primera Federación. Y este es uno de los partidos que el Numancia está obligado a ganar para conquistar en el mes de mayo la primera posición de ascenso directo. Pero para alcanzar la victoria tendrá que mejorar en muchos aspectos en los que naufragó hace una semana en Los Pajaritos. El Burgos Promesas no va a regalar nada y menos en su campo, un escenario que se antoja fundamental para seguir la próxima campaña en Segunda Federación.

Una victoria y cuatro empates es el bagaje burgalés en Castañares para confirmar que este filial no será nada fácil de superar para un Numancia que afronta el choque con los cinco sentidos y con la moral tocada por la derrota de la pasada jornada. El premio es volver a asaltar la zona de privilegio cuando el mes de noviembre entra ya en su recta final.

El Numancia quiere recuperar su buena racha de resultados para seguir de cerca al líder. Desde la llegada de Ángel Rodríguez todo habían sido buenas noticias hasta que llegó el golpe contra el Coruxo, una derrota que debería ser un accidente para un equipo numantino que había ofrecido buenas sensaciones. La última salida fue al Adolfo Suárez y los rojillos lograron un punto que no hicieron bueno el pasado fin de semana al caer en Soria al Coruxo.

El Numancia tiene que recuperar su fiabilidad defensiva para que sea una de sus señas de identidad. Un equipo armado para pelear hasta el pitido final y que en Burgos no quiere verse sorprendido por la juventud del Promesas. Se le están dando bien los filiales ya que tanto Valladolid Promesas como Rayo Cantabria hincaron la rodilla en Los Pajaritos.

Bajas

Para el partido en Castañares no estarán disponibles ni Jannick Buyla ni Marcos Sánchez, ambos lesionados, ni tampoco el sancionado Danese. Por contra, Ángel Rodríguez recupera a Ian Olivera tras su participación con la selección de Andorra en esta ventana de encuentros internacionales. El portero Joel, Carlos Gutiérrez y Fermín estará a disposición del técnico leonés.

Alain García, apercibido

Alain García vio el pasado domingo ante el Coruxo la cuarta tarjeta amarilla y se encuentra apercibido para esta jornada decimosegunda ante el Burgos Promesas. El defensa tendrá que tener especial cuidado con las cartulinas para no perderse por sanción el choque de la siguiente jornada ante el Unión Popular de Langreo. Y es que en la posición de lateral derecho Marcos Sánchez sigue lesionado.