El Numancia gana en Burgos con un gol de Berto en el tiempo de descuento (0-1)

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Un gol de Berto en el tiempo de añadido dio la victoria al C.D. Numancia en la Ciudad Deportiva de Castañares ante el Burgos Promesas y devolvió la sonrisa a un equipo soriano que llegaba tocado tras la derrota de la semana pasada ante el Coruxo en Los Pajaritos. Fue el merecido premio a la mejoría experimentada por el conjunto rojillo tras el descanso, que fue mejor que su rival y que encontró el gol casi sobre el pitido final. En el primer acto, el portero Joel fue el mejor numantino con tres intervenciones que mantuvieron vivo a los suyos en el intermedio.

Joel Jiménez, Olivera y Héctor Peña fueron las tres novedades que introdujo Ángel Rodríguez con respecto a la derrota ante el Coruxo. Joel Jiménez suplía a Miguel Ángel en la portería, Olivera actuaba en el centro de la defensa en detrimento del sancionado Danese y Héctor Peña dejaba en el banquillo a Dani García. El resto del once inicial no tenía variaciones, con un centro del campo en el que continuaban Moustapha, Cristian Delgado y Néstor Lucas.

Al Numancia le faltaron ideas en una primera parte en la que su hombre más destacado fue el portero Joel, quien hasta en tres ocasiones negó el gol a los locales. En la otra área lo único destacable fue un disparo de Juancho nada más empezar que se marchó rozando el poste y un cabezazo de De Frutos a la salida de un córner que atajaba con seguridad el meta Monedero.

El equipo soriano tuvo el balón, pero fue una posesión estéril al abusar de los pases entre los centrales. Moustapha que se incrustaba en el eje de la defensa para tener una mejor salida del esférico, aunque lejos de conseguir el objetivo el juego rojillo se hacía excesivamente previsible. El Burgos Promesas se sentía cómodo agazapado en su campo ante un rival numantino que no le hacía ni cosquillas.

Fueron unos primeros 45 minutos en los que la peor noticia para el Numancia fue la lesión de Héctor Peña, quien al iniciar una carrera notó un pinchazo muscular que le obligaba a pedir el cambio. Álex Gil le suplía en el costado derecho del ataque.

Joel iba a ser el mejor de los visitantes al aparecer hasta en tres ocasiones para frenar la verticalidad local. Primero despejaba un disparo de Georges que llevaba muy mala intención, a la media hora le ganaba la partida a Ribas en el mano a mano y más tarde blocaba un disparo de los burgaleses de media distancia.

El Numancia quería, pero no podía con un juego demasiado lento que facilitaba las cosas al filial burgalés. Para ganar en Castañares, el conjunto numantino necesitaba de algo más en los segundos 45 minutos. Más velocidad de circulación y más verticalidad para que jugadores como Juancho o Jony entraran en juego y no pasaran de puntillas como lo habían hecho en la primera mitad.

El Numancia dio un paso adelante en la reanudación y ya en los primeros compases de esta segunda parte Juancho obligaba al meta Monedero a una buena parada para evitar el 0-1. Se veía a un conjunto rojillo con una circulación del balón más rápida y ello hacía daño a un Burgos Promesas que con el paso de los minutos acusaba el cansancio.

El campo estaba totalmente inclinado hacia el marco burgalés y a balón parado el Numancia llevaba peligro con el guante que tiene Bonilla en su pie izquierdo. Una falta lateral ejecutada por el agredeño era rematada de cabeza por Jony y otra vez Monedero sacaba su manopla para mantener las tablas en el marcador.

Dominio total de un Numancia que tuvo que esperar hasta el final para tener su recompensa. Berto, que llevaba pocos minutos sobre el césped, aprovechaba un balón en largo para coger la espalda a los rivales y definir con mucha calidad para alojar el balón en las redes locales. 0-1 y tres puntos que viajan para Soria por la Nacional 234.