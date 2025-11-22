El Numancia juvenil se atasca ante el colista (0-0)

Publicado por Área 11 Valladolid Creado: Actualizado:

Victoria CF: Jon Lera, Julio Cacho (Adrián Gómez, 84´), Iván Sanz, Víctor García, Héctor Gutiérrez, Francisco Fernández (Aitor Martín, 64´), Eder Cardeñosa, Sergio Martín (Eddy Junior, 64´) (Óscar Martínez, 86´), Oualid Chokrafi, Román Estébanez (Izan Zamora, 86)

CD Numancia: Raúl Garrido (Justin Daniel, 46´), Iker Jimeno (Addel Kammel, 66´), Daniel Benedicto, Álvaro Revilla, Juan Diego Castro, Benjamín Carbonellis (Diego Redondo, 46´), Samuel González (Yamato, 55´), Jaime Fernández, Carlos Mora, Unai Hernando, Jorge García (Diego Augusto, 79´).

Goles: ninguno

Árbitro: David De León Sancho(Colegio Castellano-leonés). Tarjetas amarillas a Oualid Chokrafy, 79´ (Victoria CF) y Eder Cardeñosa, 88´ (Victoria CF) y Tarjeta roja ninguna

Campo: Luis Minguela

El Numancia no pudo pasar del empate en el Luis Minguela. Los chicos de Freddy Yordy Vera viajaban a Valladolid con la intención de sumar de tres y seguir en los puestos altos de la tabla acechando al líder, sin embargo se encontró ante un férreo Victoria que no demostró ni mucho menos ser el farolillo rojo de la clasificación.

El equipo pucelano sabedor de las armas que tenía para sacar petróleo planteó un partido defensivo, áspero por momentos, pero sobrio y contundente que neutralizó los intentos del Numancia por adelantarse. Los sorianos llevaron el control del juego, mientras que el Victoria aguantaba replegado atrás demostrando que el Numancia no había ido al Luis Minguela para pasearse.

La nula profundidad condenó a los de Vera, que intentó agitar el árbol nada mas comenzar la segunda mitad introduciendo en el campo a Diego Redondo y Justin Daniel, pero ni por esas consiguió encontrar el gol. El Victoria por su parte seguía mostrando un gran compromiso defensivo y tuvo también algún acercamiento que inquietó la portería soriana, aunque sin excesivo peligro. Continuó Freddy Yordy Vera dando entrada a nuevos futbolistas como Yamato, Addel Kaddel y Augusto Alonso pero se toparon una y otra vez con la defensa del Victoria, una zaga que firmo uno de los mejores partidos en lo que va de liga para los vallisoletanos.

Un Victoria que suma un punto que de poco le sirve para salir de la zona de descenso, pero que si le viene bien para encontrar buenas sensaciones de cara al futuro y un Numancia que buscaba una victoria contundente en el campo del último clasificado y que se acaba estrellando a domicilio.