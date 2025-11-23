Fallece el numantino Javier Ruiz

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia lamentaba en redes sociales el fallecimiento de Javier Ruiz en la jornada del pasado sábado. Numantino como jugador, como entrenador y también como aficionados a los colores rojillos.

Javier Ruiz fue portero del Numancia en la década de los setenta y también fue entrenador del club soriano en dos etapas diferentes en los años ochenta y noventa. Javier Ruiz también fue entrenador del Soria Club de Fútbol y de la Sociedad Deportiva Almazán, club este último en el que también fue entrenador.

Su familia siempre tuvo una importante tradición futbolera ya que su padre, conocido como Manolín, había jugado en el Numancia a finales de la década de los 40 y principios de los 50. Sue hermano, también conocido como Manolín, jugó en los juveniles del Real Madrid y también en el Numancia a principios de los años setenta.

"Trasladamos nuestro más sentido pésame a su viuda Maribel y a sus hijos Sílvia, Javi y Nacho. DEP Javi Ruiz", indicaba el Numancia en sus redes sociales.