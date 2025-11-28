Hans y Quiñónez refuerzan al Numancia en el mercado de invierno

Hans y Quiñónez llegan a Soria procedente del filial de Independiente del Valle.CD NUMANCIA

Luis Quiñónez y Hans Peralta llegan de Ecuador procedentes del equipo filial de Independiente del Valle y se incorporarán el próximo domingo a los entrenamientos del C. D. Numancia para reforzar al equipo en el mercado de invierno.

Ambos futbolistas llegan cedidos por IDV y participarán desde el domingo en los entrenamientos del primer equipo, estando a las órdenes de Ángel Rodríguez durante las próximas semanas para, con la apertura del mercado de fichajes a partir del 2 de enero, ser inscritos y estar habilitados con licencia federativa (ocupan ficha sub23), reforzando al primer equipo numantino hasta final de temporada.

Luis Quiñónez (Esmeraldas, 2004), es un jugador zurdo que se puede desempeñar como lateral o extremo izquierdo. Hans Peralta (Guayaquil, 2005), es un futbolista (también zurdo) que ocupa las posiciones de mediocentro y medio ofensivo.

Los dos jugadores han competido durante 2025 con Independiente Juniors en la Serie B -LigaPro Ecuabet-, 2ª máxima categoría del fútbol ecuatoriano (que finalizó el pasado 29 de octubre), donde han sido compañeros de Jeremy Vera y Steven Góngora, los primeros jugadores ecuatorianos que llegaron a Soria procedentes de IDV, completando la plantilla del C. D. Numancia la pasada temporada.

Quiñonez y Peralta se convertirán en jugadores rojillos para esta temporada 2025-26, reforzando así el vínculo y compromiso de IDV con el C. D. Numancia.