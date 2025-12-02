Jagoba Arrasate, el entrenador que dejó huella en el Numancia y en Soria

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Jagoba Arrasate regresa este martes con el Mallorca al campo de Los Pajaritos y lo hará después de tres temporadas al frente del banquillo del C.D. Numancia. Tres campañas de numantino en las que dejó huella como entrenador y como persona. Un técnico que estuvo a un paso de llevar a los rojillos a Primera División y una persona cercana que sabe que tiene en Soria su segunda casa.

Tres temporadas en el banquillo de Los Pajaritos en las que el mayor rendimiento lo alcanzó en la última. El vasco se quedaba a un paso de subir a Primera División y hacía historia al ser el entrenador más longevo de la entidad desde que en el año 1997 empezó a militar en el fútbol profesional. El de Berriatua deja su impronta en el numantinismo y en su despedida dejaba abiertas las puertas para volver.

El Numancia de Arrasate, con el 4-2-3-1 como rasgo distintivo en las filas sorianas, completaba una temporada, la 2017-2018, de sobresaliente en la que los números están encima de la mesa tanto en la Liga como en la Copa del Rey. En el torneo del KO, el Numancia llegó hasta los octavos de final y sólo el Real Madrid fue capaz de apear a los rojillos. Con anterioridad, el Numancia había dado buena cuenta de Oviedo, Sporting de Gijón y Málaga.

En Liga se llegó hasta el final y sólo el Valladolid en la última eliminatoria privaba a los numantinos de subir a Primera. El Numancia finalizaba la Liga regular en la sexta plaza con 65 puntos después de haber logrado 18 victorias, 11 empates y recibir 13 derrotas. El equipo soriano fue casi inexpugnable en Los Pajaritos.

La sobresaliente campaña 2017-2018 hacía olvidar de un plumazo los miedos de la anterior temporada en la que el Numancia no lograba la salvación hasta la penúltima jornada empatando en Huesca. La irregularidad fue el principal enemigo de los numantinos en el curso 2016-2017, así como la fragilidad defensiva. Unos retoques en verano y la confianza que se dio al técnico desde el Consejo de Administración sirvieron para que el Numancia cambiara de cara y que sus objetivos de la permanencia cambiaran por el reto del ascenso.

Arrasate -contando los partidos de Liga y de Copa del Rey- dirigía un total de 138 encuentros al Numancia. El balance fue de 45 victorias -21 de estos triunfos los lograba en su último ejercicio-, 51 empates y 42 derrotas. El Numancia marcaba en este periodo 161 goles y recibía 157.

Arrasate puede presumir, además del rendimiento alcanzado en Soria, de ser el entrenador más longevo del Numancia en el fútbol profesional. El último entrenador numantino que completó tres temporadas seguidas fue Miguel Ángel Lotina, pero cuando el Numancia militaba en Segunda División B en la década de los noventa. Desde entonces sólo habían repetido de un curso para otro Antonio Gómez, Manu Sarabia, Andoni Goikoetxea, Pablo Machín y Juan Antonio Anquela. En los últimos años el único que repitió como técnico fue Diego Martínez en Segunda y Primera Federación. Arrasate batía todos los registros y ponía el listón muy alto en el banquillo de Los Pajaritos.

Dos empates como rival del Numancia

El gran rendimiento alcanzado con el Numancia llevó a Arrasate a Osasuna en la temporada 2018-2019 para conseguir el ascenso osasunista a Primera División. En aquella campaña fue rival del Numancia en el doble enfrentamiento liguero y el marcador en los dos encuentros fue sendos empates. En la jornada sexta el marcador en El Sadar fue de empate a cero y en la jornada 26 en Los Pajaritos el resultado fue de igualada a un gol. Diamanka marcó para los numantinos y Roberto Torres para los navarros. Arrasate y el Numancia se verán las caras por tercera vez y al ser en partido de Copa del Rey se romperán las tablas en sus enfrentamientos.