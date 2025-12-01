El Numancia busca dar la ‘campanada’ en Copa del Rey a costa del Mallorca

Publicado por Raúl Alonso Soria Creado: Actualizado:

La magia de la Copa del Rey vuelve a hacer acto de presencia en un club que ya la pudo disfrutar en aquella histórica temporada 1995-96. Un Segunda B fue capaz de eliminar a tres equipos de Primera División, y para mayor épica hacerlo en eliminatorias a doble partido. En la retina de los aficionados más veteranos aún perviven los recuerdos vividos en unas noches de fútbol quizás inimaginables meses antes. Hubo un antes y un después de aquello para Soria y para el protagonista, el CD Numancia. ¿Y si se repite la historia casi tres décadas después? Una gesta que podría vivir un segundo capítulo. Con la reedición de aquel ‘espíritu numantino», de aquel ‘espíritu copero’, sueña una hinchada tan necesitada de alegrías.

Esta segunda ronda nos trae mucho que ganar y poco o nada que perder para el conjunto local. Y bastante más que perder y prácticamente nada que ganar en el bando insular.

Evidentemente, el RCD Mallorca, que tampoco llega muy boyante a Soria tras la última jornada en liga, es quien se la juega en Los Pajaritos. Esa obligatoriedad sí o sí de seguir adelante en el torneo del KO puede resultar un arma de doble filo. «Para equipos como nosotros, la Copa es una opción de acercarte a un título», manifiesta Jagoba Arrasate. Precisamente, la vuelta a casa de un entrenador querido por los numantinos, estuvo muy, muy cerca de devolverles a la máxima categoría, es otro de los alicientes añadidos.

Enfrente, la ilusión de un rival al que el fútbol, sobre todo en los últimos años, le debe alguna que otra tarde de gozo. Está demostrado, y en ello insiste el míster, que en 90 minutos todo puede ocurrir. Dejando a un lado lo sucedido ante el Coruxo (todo buen escribiente tiene un borrón), el CD Numancia se está mostrado fiable en casa. Ángel Rodríguez tiene a toda la plantilla enchufada, lo jugadores que entran no hacen echar de menos a los que salen, y el equipo el pasado sábado ante la Unión Popular de Langreo supo reaccionar cuando estuvo por debajo en el marcador para terminar dándole la vuelta. Precisamente, el bigoleador Dani García no podrá repetir actuación ya que hoy cumplirá el segundo encuentro de suspensión en esta competición. Sanción que arrastra de la campaña anterior en Unionistas de Salamanca cuando fue expulsado en el partido de segunda eliminatoria ante el Rayo Vallecano.

Teniendo en cuenta que en esta semana se deben afrontar tres partidos (con un largo desplazamiento a Orense incluido) el once inicial presentará novedades, o retoques, en relación a las alineaciones ligueras. «Es importante que vayan apareciendo jugadores nuevos que poco a poco se vayan sumando a la causa, y tengan minutos que por diferentes causas no los han tenido hasta ahora». Efectivos como Fermín, Danese, Carlos Gutiérrez o Berto irán cobrando mayor protagonismo.

Por su parte, en el RCD Mallorca no estarán Pablo Maffeo ni Johan Mojica, que no han viajado por descanso, además de las bajas de Leo Román y Toni Lato. En la convocatoria han entrado los laterales del filial Iliesse Salhi y el juvenil Luis Orejuela, y también el central Marash Kumbulla, quien superada la lesión podría tener minutos ante los sorianos. De inicio la portería bermellona será defendida por el ‘Pichu’ Cuéllar, que se estrenará esta temporada, ya que venía jugando Bergström.

Desde las 19 horas (horario poco habitual, pero en el fútbol actual la televisión es quien manda) y con una estimación de algo más de 4.000 espectadores en la gradas del Municipal, la ilusión del Numancia frente a la obligación del Mallorca. «No es locura pensar que un equipo de Segunda RFEF puede eliminar a un Primera División. Lo hemos visto muchas veces», insiste Ángel Rodríguez. Bendita locura.