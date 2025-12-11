Castellarnau: "Llegar a Navidad fuera del descenso sería un alivio"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Balonmano Soria respira en la clasificación tras vencer el pasado sábado a Base Oviedo y este sábado, desde las 18.00 horas, visita a otro rival directo en la lucha por no bajar como es el Trops Málaga. El entrenador de los sorianos, Oriol Castellarnau, reconoce que su equipo se ha «liberado» tras la victoria de la pasada jornada y de cara al futuro espera «llegar a la Navidad fuera del descenso, sería un alivio».

Para que se cumpla el reto del BM Soria en este tramo final de 2025 es «vital» ganar este sábado en Málaga, un rival que ha cambiado de entrenador en las últimas fechas y que recuperará a varios de sus jugadores que han estado lesionados. «Nos tenemos que dejar la vida en este partido», comentaba el técnico. Una buena defensa y poder correr al contragolpe se antojan como las claves para que los amarillos sumen los dos puntos en la capital de la Costa del Sol.

Dada la importancia del choque en Málaga, el BM Soria se desplazará el día de antes para llegar al encuentro lo más descansado posible. Un enfrentamiento al que los sorianos llegan «liberados» tras hacer los deberes el pasado fin de semana superando a Oviedo.

El triunfo ante la escuadra asturiana cortaba una mala racha del BM Soria, que por fin sabía gestionar su ventaja para acabar doblegando al rival. «No bajamos la guardia en los minutos finales y hemos aprendido el camino para ganar los partidos».

El BM Soria está en estos momentos fuera de la zona de descenso, aunque con ocho puntos también hay otros tres equipos como son Trops Málaga, Zaragoza y Oviedo.