En imágenes: Una victoria del Balonmano Soria celebrada por todo lo alto

Alegría en el San Andrés al finalizar el encuentroMARIO TEJEDOR

Los amarillos venían de una dinámica de derrotas, algunas de ellas muy crueles, y necesitaban dar un volantazo a su trayectoria, así fue, y la alegría estalló en el San Andrés con esa más que merecida victoria ante un rival directo.

24-21 para los locales y dos puntos de oro en el casillero de los sorianos para mantenerse en División de honor plata, el equipo está a otra victoria, si los resultados acompañaran, de salir de las plazas de descenso.