Heraldo-Diario de Soria

Balonmano

En imágenes: Una victoria del Balonmano Soria celebrada por todo lo alto

El Balonmano Soria logra vencer su partido contra el Base Oviedo y suma puntos vitales para seguir peleando por la permanencia

Alegría en el San Andrés al finalizar el encuentro

Alegría en el San Andrés al finalizar el encuentroMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

Los amarillos venían de una dinámica de derrotas, algunas de ellas muy crueles, y necesitaban dar un volantazo a su trayectoria, así fue, y la alegría estalló en el San Andrés con esa más que merecida victoria ante un rival directo.

24-21 para los locales y dos puntos de oro en el casillero de los sorianos para mantenerse en División de honor plata, el equipo está a otra victoria, si los resultados acompañaran, de salir de las plazas de descenso.

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partido

El Balonmano Soria contó con el apoyo de la afición durante todo el partidoMARIO TEJEDOR

Balonmano Soria vs Oviedo Base

tracking