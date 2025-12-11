El Numancia dará continuidad al once inicial con la variante obligada en el carril derecho por la sanción de Alain

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Cuando algo funciona el mejor consejo es no hacer cambios y así se presenta el C.D. Numancia para afrontar el partido de este sábado ante el Deportivo Fabril correspondiente a la jornada decimoquinta de Liga. Después de la goleada solvente ante el Ourense y de la buena imagen en la Copa del Rey contra el Mallorca habría continuidad en los planes de Ángel Rodríguez, manteniendo el dibujo de cinco en defensa con un once que tendría una variante obligada debido a la sanción de Alain en el carril derecho.

Marcos Sánchez será el encargado de ocupar la banda derecha en lo que será el único cambio que en un principio introducirían los rojillos para recibir al Fabril. Cromo por cromo en una alineación que tendría continuidad tanto en el sistema de juego como en los nombres de los jugadores que lo vayan a desarrollar.

Álain veía en Ourense la quinta tarjeta amarilla y tendrá que cumplir un encuentro de sanción. Un castigo que le abre la puerta de la titularidad a Marcos Sánchez, quien en la Copa del Rey ante el Mallorca ya cuajó un gran partido como carrilero diestro. Una valor seguro para los planes de Ángel Rodríguez, quien con el dibujo de 5-2-3 podría haber dado con la tecla por la consistencia que demostró el equipo el pasado domingo en O Couto.

Joel Jiménez continuará en una portería rojilla que se quedaba inmaculada ante el Ourense. Marcos Sánchez, De Frutos, Carlos Gutiérrez, Olivera y Bonilla formarían la línea defensiva en la que los dos laterales tendrían mucho recorrido para sorprender al rival. Moustapha y Cristian Delgado formarían en el doble pivote, mientras que la tripleta de futbolistas ofensivos la integrarían Álex Gil, Juancho y Jony.

Precisamente Jony era el gran protagonista de la victoria ante el Ourense con dos golazos, especialmente el segundo desde cincuenta metros, que le sirven para alcanzar la cifra de nueve tantos este curso. Jony finalizaba la Liga regular 2024-2025 con once goles después de haber participado en 32 partidos, en los que fue titular en 16. Esta cifra anotadora se incrementaba en dos goles más después de doblete que hizo en el play off en el compromiso de ida de las semifinales ante el Getafe B.

Las buenas noticias para el Numancia también tienen que ver con la enfermería ya que Héctor Peña es la única baja por lesión para este fin de semana. Néstor Lucas vuelve a estar disponible tras cumplir sanción y todo ello hace que Ángel Rodríguez tenga para elegir en la plantilla rojilla. Situación que le permitiría jugar con otro dibujo al tener centrocampistas como el propio Néstor o el propio Buyla.

Tres victorias ante filiales

El Numancia se ha enfrentado a tres filiales esta temporada y el resultado final fueron tres victorias. Los rojillos ganaron 2-1 al Rayo Cantabria en la segunda jornada de Liga en Los Pajaritos. También en el municipal soriano vencían 3-1 al Valladolid Promesas y sumaban los tres puntos en el campo del Burgos Promesas. En el Grupo I hay otros dos conjuntos filiales como son el Deportivo Fabril y el Oviedo Vetusta. El partido ante los gallegos será este fin de semana y el compromiso frente a los asturianos será con el que arranque 2026 el primer fin de semana de enero en Los Pajaritos.