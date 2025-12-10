El Numancia suma 12 puntos más que el Fabril desde la llegada de Ángel Rodríguez

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia recibirá el sábado al Deportivo Fabril, un equipo que hace dos meses era líder con diez puntos más que los sorianos, que ahora aventajan en dos al filial deportivista. Es el 'sorpasso' desde que Ángel Rodríguez tomó las riendas del banquillo en la jornada séptima. En los últimos ocho encuentros, los numantinos han sacado 12 puntos más que su rival de este fin de semana. Cara a cara dos conjuntos con dinámicas bien diferentes, mientras la del Numancia es ascendente la de los gallegos es descendente.

El gran responsable de esta trayectoria ascendente del Numancia tiene nombre y apellidos: Ángel Rodríguez. El entrenador llegó al banquillo de Los Pajaritos para dirigir a un equipo que apenas había ganado dos encuentros y que encajaba más goles que los que marcaba. Los rojillos eran novenos con ocho puntos, a tres de la zona del play off de ascenso y nada menos que a diez del liderato que ocupaba el Fabril.

Dos meses después el decorado ha cambiado radicalmente y ahora el Numancia está por delante del Fabril con dos puntos más que el filial coruñés, que con 25 puntos es cuarto mientras los sorianos son segundos a sólo un punto del líder Segoviana. Este Numancia no tiene nada que ver con el del mes de octubre antes de ser destituido Abel Segovia y los números son verdaderamente significativos.

Con Ángel Rodríguez como director de orquesta, el Numancia ha ganado seis encuentros de los ocho jugados y se ha destapado como un equipo goleador con 16 tantos por los seis encajados. Un más 8 en el apartado de goles a favor y en contra que revelan el crecimiento de los sorianos en las últimas ocho jornadas. El empate en Ávila y el traspié contra el Coruxo completan el balance del míster leonés como numantino.

Todo lo contrario que el rival rojillo de este sábado, un Fabril que poco a poco ha ido perdiendo fuelle sumando únicamente ocho puntos en los últimos ocho compromisos. Los gallegos han caído desde la primera plaza a la cuarta y la sensación es que con el desarrollo de las semanas van a menos.

Al finalizar la jornada sexta el Fabril había logrado el pleno de puntos alcanzando los 18, por los 8 del Numancia que no pasaba del empate en casa ante el Sámano. Segovia era cesado y arrancaba la etapa de Ángel Rodríguez, que se estrenaba recortando dos puntos al líder en la séptima jornada. El Numancia continuaba con la caza al líder, un Fabril que se atascaba para perder la primera posición tras la jornada décima, en la que el Numancia empataba en Ávila.

El Numancia ha ganado los tres últimos encuentros a Burgos Promesas, Langreo y Ourense mientras que el Fabril sólo ha sacado dos empates contra el Sarriana y el Marino de Luanco, que se suman a la derrota contra la Segoviana.