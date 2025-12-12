El Fabril sólo ha ganado un partido en las últimas ocho jornadas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia recibirá a un Deportivo Fabril que está teniendo una mala racha de resultados en los dos últimos meses de competición. Así, el filial deportivista sólo ha ganado un partido en las últimas ocho jornadas de Liga en las que únicamente ha sumado siete puntos de los 24 posibles. Esta trayectoria negativa le ha llevado a bajar de la primera posición de la tabla a la cuarta después de haber ganado los compromisos de las seis primeras fechas ligueras.

Este Fabril parecía que se iba a comer el mundo al hacer pleno de puntos en las seis primeras jornadas. 18 puntos de una tacada que hicieron que el Numancia, que había arrancado el campeonato con muchas dudas, se quedase distanciado en nada menos que diez puntos. El Fabril fue perdiendo fuelle y ocho semanas después está en la clasificación por debajo de los sorianos con dos puntos menos.

En los dos últimos meses de Liga el Fabril sólo ha sido capaz de ganar al Sámano, al que se impuso en la localidad cántabra por 0-5. El filial del Deportivo de La Coruña ha firmado cuatro empates contra Lealtad de Villaviciosa, Bergantiños, Sarriana y Marino de Luanco. Tres han sido las derrotas de los gallegos a manos de Oviedo Vetusta, Ourense y Gimnástica Segoviana.

De cara al partido de este sábado, al Numancia le debe preocupar el hecho de que el Fabril sea el segundo mejor visitante del Grupo 1 con 15 puntos logrados. Sólo el Oviedo Vetusta mejora sus cifras con un puntos más a domicilio. El Fabril sólo ha perdido un partido de los siete que ha jugado fuera. Ha ganado cuatro y empatado dos.