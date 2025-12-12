Ángel Rodríguez sólo tiene un objetivo con el Numancia: "Ser primeros cuanto antes"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Ángel Rodríguez lanzó un mensaje ambicioso en la previa del partido del C.D. Numancia ante el Deportivo Fabril y no titubeó cuando se refería al objetivo de un equipo que quiere "conseguir cuanto antes la primera posición". Sumando los tres puntos ante el filial deportivista dormirían líderes en la noche del sábado y toda la presión sería para la Segoviana en su encuentro del domingo. El entrenador numantino ve a los suyos "en un momento dulce" y en esta recta final de año con dos jornadas por disputar quiere "los seis puntos".

El técnico no dio tiempo a que los periodistas le preguntarán sobre la opción de alcanzar el liderato este fin de semana y él mismo fue el que se refería a esa realidad si el Numancia es capaz de ganar al Fabril: "El objetivo es conseguir cuanto antes la primera posición y ganando ya dormiríamos líderes el sábado". Ángel apuesta por la victoria, aunque avisa que no será tarea sencilla y elogiaba "el potencial" de un rival que en su día comandó la clasificación con pleno de puntos.

Sobre las diferentes trayectorias de sorianos y coruñeses se refería el leonés en estas últimas jornadas. "Nosotros hemos ido picando piedra partido a partido con mucho trabajo y con la necesidad de estar arriba en la tabla", comentaba. Los datos son elocuentes y dicen que cuando Ángel Rodríguez se hizo cargo del banquillo el Numancia estaba a diez puntos del entonces líder Fabril y en estos momentos acumula dos más que los gallegos.

El preparador de los rojillos hacía hincapié en la evolución numantina desde que tomo el cargo y especialmente de detenía en el apartado físico: "Físicamente estamos en un momento dulce y ello se ve al final de los partidos al acabar jugando en campo contrario. Estamos bien y podemos mejorar". La ambición del míster va más allá del choque de este sábado y de reojo ya mira al partido de Astorga asegurando que el reto es "sumar los seis puntos en las jornadas que restan hasta fin de año".

Respecto al sistema de juego por el que apostará ante el Fabril y si continuará con la defensa de cinco, Ángel Rodríguez no ofreció demasiadas pistas e indicó que "lo importante es saber manejar varios sistemas de juego".

El Numancia no podrá contar con el sancionado Alain y tampoco se forzará a un Héctor Peña que, según el técnico, se está recuperando bien "y acelerar el proceso es algo que no tiene sentido". Y es que este Numancia tiene fondo de armario al recuperar a varios futbolistas que "estaban aletargados". En el capítulo de altas y bajas, además de recuperar al sancionado Néstor, los rojillos tienen la duda de Danese debido a un problema muscular.

A Ángel se le cuestionaba sobre el mercado de invierno de fichajes que arrancará a principios de enero y al respecto indicaba que "no he hablado con el club de este tema". A la espera de posibles novedades en la ventana invernal, al Numancia llegaron el mes pasado los sub 23 ecuatorianos Luis Quiñónez y Hans Peralta para entrenar con el primer equipo y estar a disposición de Ángel Rodríguez en enero. "Ambos están a un buen nivel y esperemos que nos aporten", señalaba el leonés.