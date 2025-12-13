El Numancia quiere ganar al Fabril para ponerse líder

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia quiere ganar al Deportivo Fabril para asaltar el liderato en el que será un partido exigente que pondrá el cierre al fútbol en Los Pajaritos en este año 2025. Pero cuidado con este filial deportivista que ya demostró en las jornadas iniciales del campeonato su calidad para ocupar durante varias semanas la primera posición. Cara a cara dos de los gallos del Grupo 1 en su lucha por subir a Primera Federación. El Numancia quiere dormir líder y así meterle toda la presión a una Segoviana que el domingo recibe al Ourense.

Hace quince días, el Numancia dio buena cuenta de un Langreo que desplegando un buen fútbol casi se fue goleado de Los Pajaritos. Y es que los rojillos tiene en su campo un auténtico bastión del que a lo largo de la temporada se escapan muy pocos puntos. En Ourense hubo exhibición y goleada para afrontar esta decimoquinta jornada con todas las garantías de poder sumar el cuarto triunfo seguido.

La fiabilidad defensiva es uno de los ‘caballos de batalla’ de un Ángel Rodríguez al que le gusta construir sus equipos desde la zaga. La intensidad es otra de las señas de identidad de este Numancia y uno de los objetivos tiene que ser no dejar pensar al rival. El Fabril cuenta con jugadores con mucha calidad técnica que los sorianos deberán saber parar para no meterse en apuros. Si el Fabril tiene tiempo para pensar podrían aparecerlos problemas para el entramado defensivo de los sorianos.

Con contadas excepciones como la derrota ante el Coruxo y el empate frente al Sámano, el Numancia está siendo un valor seguro como local y ante los rapaces del Deportivo de La Coruña la ilusión es sumar de tres en tres para meterles presión a conjuntos como Gimnástica Segoviana o el Oviedo Vetusta que disputan sus respectivos encuentros de esta decimoquinta jornada a lo largo del domingo.

Otra lectura importante del partido es el hecho de que al Numancia se le dan muy bien los equipos filiales, cinco en total en el grupo. Los rojillos se han enfrentado a tres de esos cinco filiales y el balance es muy positivo al haber logrado tres triunfos. Los rojillos han ganado a Rayo Cantabria, Valladolid Promesas y Burgos Promesas y sólo les queda verse las caras este sábado con el Fabril y a principios de 2026 contra el Oviedo Vetusta.