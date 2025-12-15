Patricio de Pedro sobre la alineación indebida del Fabril: "Hay unas normas que hay que cumplir"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia presentará recurso ante el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol por la alineación indebida del jugador del Deportivo Fabril Hugo Torres en el partido del pasado sábado en Los Pajaritos, tal y como confirmó el presidente del club rojillo, Patricio de Pedro.

El dirigente numantino se mostró "convencido" de que los órganos disciplinarios federativos le darán la razón al Numancia y que el encuentro contra el filial coruñés se lo darán por ganado con un marcador de 3-0.

"No nos gusta ganar los partidos de esta forma porque hay que ganarlos sobre el terreno de juego, pero hay unas normas y unas leyes que hay que cumplir", aseguraba De Pedro. El plazo para presentar el recurso expira este martes a las 14.00 horas.

El juvenil fue castigado por alineación indebida hace 4 años

Hace cuatro años, el Numancia juvenil fue castigado por alineación indebida cuando militaba en el Grupo vasco de División de Honor. El equipo entrenado por Fran Valero fue sancionado con los tres puntos que había ganado en el terreno de juego ante el Tudelano en un choque que había finalizado con 2-1. El castigo llegó por alinear a un futbolista que estaba sancionado con cinco tarjetas, en lo que fue un error humano de los responsables numantinos. El encuentro había sido aplazado en su día por la nieve y se iba a jugar entre semana y se dio la circunstancia de que las sanciones llegaron el mismo día del partido y desde el Numancia hubo un despiste, como el que el pasado sábado tuvo el delegado del Deportivo Fabril.

Mercado de invierno de fichajes

Patricio de Pedro también se refirió a la ventana de fichajes de invierno que se abrirá el 2 de enero y destacó que viendo la respuesta de algunos de los futbolistas en las últimas jornadas "igual no hace falta nada".

Independientemente de que pueda haber movimientos a lo largo de enero en la plantilla rojilla, Ángel Rodríguez tendrá a su disposición para la primera jornada de 2026 ante el Oviedo Vetusta a los ecuatorianos Luis Quiñonez y Hans Peralta. "El entrenador me dice que son buenos jugadores y que cualquiera de los dos estaría luchando en estos momentos por la titularidad", indicaba el presidente.

Luis Quiñonez es un jugador zurdo que se puede desempeñar como lateral o extremo izquierdo. Hans Peralta es un futbolista (también zurdo) que ocupa las posiciones de mediocentro y medio ofensivo. Ambos son de categoría sub 23.

Jony no se mueve de Soria

Con diez goles, Jony es la principal referencia del Numancia en ataque y en las últimas fechas se había especulado que podría tener ofertas para cambiar de aires en el mercado invernal. De Pedro descartaba la salida del delantero y afirmaba que "seguirá en el Numancia".