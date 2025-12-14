Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia podría presentar en las próximas horas ante los órganos competentes de la Federación Española de Fútbol el recurso por alineación indebida del Deportivo Fabril en el encuentro del pasado sábado en Los Pajaritos. Desde el club rojillo han recabado toda la información tanto en el Reglamento General como en el Reglamento de Competiciones y se considera que es una alineación indebida «de libro». La entidad ve una «evidente» vulneración de la normativa por parte del filial de Deportivo de la Coruña.

Desde el club coruñés, según apuntan varios medios de comunicación gallegos, entienden que el posible recurso del Numancia no tendría recorrido, pues el jugador Hugo Torres, dorsal 3, sí aparecía en la lista del partido, y que el filial deportivista mantendrá los tres puntos logrados en Los Pajaritos.

En esta lista de partido ofrecida por el delegado del Deportivo Fabril al árbitro Manuel Ramírez Plaza aparecen todos los efectivos de la plantilla. Es decir, en la misma están lesionados, sancionados y jugadores no convocados. Los clubes tienen que marcar los once titulares y los suplentes y en esta relación no aparecía Hugo Torres.

El Fabril dio una convocatoria oficial de 19 jugadores entre los que no estaba este dorsal 3. El mencionado Hugo Torres sí que se sentaba en el banquillo de Los Pajaritos y saltaba al césped en el minuto 67, por lo que la citación del Fabril era de 20 jugadores, uno más de la relación oficial que tenían tanto el colegiado como el Numancia.

El propio delegado del Deportivo Fabril, Antonio Garda Añón, comunicó al árbitro que se le había olvidado marcar a Hugo Torres como suplente, tal y como refleja el acta arbitral en el apartado de otras incidencias.

«El que se ha equivocado es el Fabril. Nos gustaría haber ganado en el campo, pero nosotros vamos a velar por nuestros intereses», señalaban fuentes del Numancia.

Presentado el recurso y si los órganos disciplinarios le dieran la razón al Numancia el partido se lo darían ganado a los soriano por 3-0. El equipo rojillo sumaría los tres puntos que se los quitarían al Deportivo Fabril. Existe la posibilidad de que al filial gallego le sancionasen con más puntos en la clasificación.

El Deportivo Fabril cuenta en estos momentos con 28 puntos en la clasificación, uno más que el Numancia después de completarse la decimoquinta jornada de Liga.