El Numancia es el equipo más goleado de los candidatos para subir a Primera Federación

"Hemos vuelto a incurrir en los errores del pasado. Son errores de bulto». Así definía el entrenador del C.D. Numancia, Ángel Rodríguez, los fallos de su equipo que le costaron la derrota ante el Deportivo Fabril en el penúltimo partido de 2025. Los rojillos no aprendieron la lección y otro despiste defensivo les tumbaba en Astorga para ratificar que la defensa numantina está haciendo aguas. Fragilidad que les lleva a ser el equipo más goleado de los de la zona alta de la clasificación con 18 tantos encajados.

Más de un gol por partido ha recibido el Numancia en las 16 jornadas de Liga que se llevan disputadas y por ahí, además de otros problemas como la falta de ideas en la creación, está teniendo problemas para mantenerse en la zona de play off de ascenso. Demasiados tantos encajados y una defensa que no acaba de encontrarle el pulso a la competición.

Con Abel Segovia como entrenador los problemas defensivos ya eran evidentes en pretemporada y se iban a recrudecer con el inicio de la competición oficial. El Numancia dejaba su portería a cero contra la Segoviana y en la jornada sexta cuando se empataba sin goles en Los Pajaritos contra el Sámano, un encuentro que paradójicamente suponía el cese del técnico.

Con la llegada de Ángel Rodríguez se ganó firmeza defensiva, aunque por unas cosas o por otras costaba un mundo dejar el marco a cero. En Ávila se empataba sin goles y cuando parecía que la seguridad en la zaga había ganado enteros todo saltaba por los aires ante el Coruxo. Derrota por 1-2 con dos fallos tremendos en el engranaje defensivo de los sorianos.

En Burgos, el arco rojillo volvía a quedar inmaculado y quince días después continuaba la solidez en la línea de cobertura en Ourense. El Numancia parecía haber encontrado el camino hasta que en las dos últimas jornadas frente a Deportivo Fabril y Atlético Astorga volvían los errores del pasado a los que se refería Ángel Rodríguez.

El Numancia no acaba de dar con la tecla en la línea de retaguardia para ser el conjunto más goleado de los que son considerados como candidatos en la lucha por ascender de categoría. Rivales como Gimnástica Segoviana, Bergantiños, Deportivo Fabril o Salamanca reciben menos goles.

"Los equipos siempre crecen desde atrás hacia adelante". Esa es una de las máximas de Ángel Rodríguez que no está consiguiendo en un Numancia que está mostrando una mandíbula demasiado frágil.

Seis puntos menos que hace un año

Este Numancia cuenta con seis puntos menos que hace un año cuando finalizaba 2024 ganando al Valladolid Promesas por 3-1. Los 27 puntos actuales por los 33 de diciembre del año pasado que sumaba el equipo entrenado por Aitor Calle. Aquel Numancia era segundo en la clasificación y en las 16 primeras jornadas de Liga sólo había perdido un partido, por las cinco derrotas de esta temporada. El Numancia de Calle marcaba más goles -25 tantos por los 24 actuales- y encajaba menos. El Numancia de hace un año sólo había recibido once tantos por los 18 que lleva ahora en contra.

Este Numancia suma más puntos que los de las dos campañas anteriores en Segunda Federación. El Numancia del curso 2021-2022, que acabó subiendo a Primera RFEF, sumana 26 puntos en 16 jornadas, los mismos que el equipo rojillo del ejercicio 2023-2024.