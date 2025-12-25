La irregularidad y las lagunas defensivas marcan al Numancia en la primera vuelta

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia llega al parón navideño con 27 puntos en el casillero y con la irregularidad como principal hándicap en una primera vuelta de la temporada que se completará el primer fin de semana de enero con la visita a Los Pajaritos del Oviedo Vetusta. Los despistes defensivos han costado demasiados puntos para un equipo que es el más goleado de los que están en la zona alta de la clasificación.

Una primera parte de la Liga que ha tenido en el cambio de entrenador uno de sus puntos álgidos. A mediados de octubre el Numancia cesaba a Abel Segovia y elegía a Ángel Rodríguez como el capitán del barco. Con el nuevo técnico que enderezaba el rumbo, aunque algunos de los ‘vicios’ del pasado siguen apareciendo en el juego de un conjunto numantino que tiene como único objetivo el conseguir el ascenso directo desde la primera posición.

El curso no arrancaba como se esperaba ya que el Numancia no pasada del empate a uno en el campo del modesto Lealtad de Villaviciosa. Un punto que era insuficiente para las expectativas puestas en un equipo que bien es cierto no había ofrecido buenas sensaciones en pretemporada.

El Numancia sacaba adelante su primer encuentro en Los Pajaritos ante el Rayo Cantabria, aunque lo hacía con poco brillo. Un 2-1 que no despejaba las dudas que se iban a acrecentar en la tercera jornada de competición con la derrota por 3-1 en el campo del Bergantiños. Primera derrota de la temporada que se olvidaría al fin de semana siguiente al vencer en Soria por la mínima a la Gimnástica Segoviana.

El 4-2 encajado en el campo de la SD Sarriana, un recién ascendido de Tercera Federación, dejó muy ‘tocado’ a Abel Segovia en el banquillo rojillo. Sólo una semana después era destituido el entrenador sevillano tras no pasar del empate a cero en Los Pajaritos ante otro recién ascendido como el Sámano.

Era la sexta jornada de Liga y Segovia dejaba al Numancia con ocho puntos en seis partidos y desde la novena posición estaba a nada menos que diez del ascenso directo. Los rojillos acreditaban unos números de dos victorias, dos derrotas y dos empates para estar incluso fuera de las posiciones de play off de ascenso, a tres puntos de la quinta plaza que ocupaba la Gimnástica Segoviana. Los sorianos recibían nueve goles y sólo marcaban siete.

El Numancia necesitaba buenos resultados y con Ángel Rodríguez llegaban las victorias, tres de una tacada ante Salamanca, Marino de Luanco y Valladolid Promesas. Regresaba la ilusión a Los Pajaritos. En la Copa del Rey también se ganaba al Arenas de Getxo y todo eran buenas noticias en un equipo que apostaba por un juego más directo e intenso en relación con el primer mes de competición.

Con Ángel Rodríguez como director de orquesta, el Numancia ha ganado seis encuentros de los diez jugados y las sensaciones eran positivas hasta que llegaban los fiascos ante Coruxo, Deportivo Fabril y Atlético Astorga. Derrotas que hacen que los fantasmas del pasado no estén del todo ahuyentados.

Tal vez el principal talón de Aquiles de este Numancia siga siendo su fiabilidad defensiva. En la mente de los aficionados están los errores de bulto frente al Coruxo, Deportivo Fabril y Atlético Astorga.

El Numancia cerraba 2025 con el enfrentamiento contra el Atlético Astorga en La Eragudina y tras las vacaciones comenzarán 2026 recibiendo la visita de un rival directo por la primera posición como es el Oviedo Vetusta. Ahí finalizará la primera vuelta y como el calendario es asimétrico la segunda parte de la Liga se iniciará en Santander con la visita al Rayo Cantabria. Enero se completará con los duelos contra Bergantiños y Gimnástica Segoviana.

La puesta de largo para el Numancia en enero será de lo más exigente ya que se tendrá que ver las caras contra tres rivales que ocupan la zona alta de la clasificación. Tres partidos que pueden ser muy importantes para definir la zona alta de la clasificación. El Oviedo Vetusta visitará Los Pajaritos el domingo 4 de enero para poner en el cierre a la primera vuelta del campeonato.