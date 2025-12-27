La cuesta de enero del Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

La puesta de largo para el C.D. Numancia en enero será de lo más exigente ya que se tendrá que ver las caras contra tres rivales que ocupan plazas de play off de ascenso como son Oviedo Vetusta, Bergantiños y Gimnástica Segoviana. Tres partidos que pueden ser muy importantes para definir la zona alta de la clasificación.

El Oviedo Vetusta visitará Los Pajaritos el domingo 4 de enero para poner en el cierre a la primera vuelta del campeonato. Un filial carbayón que cerraba 2025 goleando a la Gimnástica Segoviana y que con 30 puntos es tercer clasificado.

La segunda vuelta de la Liga la arrancarán los numantinos en el campo del Rayo Cantabria, un conjunto que lucha por la permanencia en Segunda Federación y que tampoco pondrá las cosas fáciles a los rojillos. Después llegarán otros dos platos fuertes en el mes de enero con la visita a Soria del Bergantiños, rival que ya tumbó a los sorianos en el mes de septiembre. Enero se cerrará en La Albuera de Segovia ante un Segoviana que es otro de los rivales directos de los numantinos en la pelea por la primera posición.

El Bergantiños suma 29 puntos y es cuarto clasificado. Encadena tres victorias seguidas y se podría calificar como la sorpresa de la temporada. La Segoviana, por su parte, no tuvo una buena recta final de 2025, pero con 31 puntos comparte liderato con el Deportivo Fabril.

El Numancia necesita reaccionar en este mes de enero de altos vuelos después de un nefasto fin de año en el que encadenaba dos derrotas seguidas.

El equipo soriano cuajaba un pésimo partido en Astorga para encajar una derrota que confirma que este equipo padece de vértigo ya que en sólo dos jornadas pasaba de optar al liderato de la clasificación a quedarse fuera del play off de ascenso. De la ilusión a la decepción en un abrir y cerrar de ojos para poner el peor cierre posible a 2025. Dos derrotas seguidas e inesperadas a tenor de la buena dinámica de los rojillos desde que Ángel Rodríguez se hizo cargo del banquillo.

Hace dos jornadas, el Numancia adelantaba su encuentro ante el Deportivo Fabril y en caso de ganar dormiría la noche del sábado como líder del Grupo I de Segunda Federación. A los sorianos se les ponía todo de cara ya que nada más empezar Jony anotaba el 1-0. Un gran inicio, pero un mal final porque el filial del Deportivo de la Coruña acababa asaltando el campo de Los Pajaritos al vencer por 1-2.

El Numancia se quedaba con las ganas de ser líder por primera vez en lo que va de temporada, aunque por lo menos mantenía la posición en la zona de promoción de ascenso. Un jarro de agua fría en el partido con el que finalizaba el año futbolístico en Los Pajaritos. El municipal soriano ya había sido asaltado por el Coruxo en el mes de noviembre y el fortín rojillo quedaba en entredicho.

La oportunidad de sacarse la espina llegaba para el Numancia el pasado sábado en Astorga ante un recién ascendido, pero de nuevo la endeblez defensiva y la carencia de ideas en ataque fueron losas demasiado pesadas para los de Ángel Rodríguez. Derrota por 1-0 y despedida del año con las peores sensaciones ya que el conjunto maragato fue mejor a lo largo de los noventa minutos de juego. El Numancia se caía de las posiciones de promoción de ascenso y por primera vez en lo que va de curso encadenaba dos derrotas seguidas.

Un Numancia que se mueve a tirones y que es capaz de ilusionar a su afición y sólo unos días después decepcionar a su parroquia. El equipo no arrancaba con Abel Segovia en el banquillo, pero con Ángel Rodríguez las sensaciones fueron de crecimiento y mejoría, que en la recta final del año han quedado en cuarentena.

Y es que los dos traspiés ante Deportivo Fabril y Atlético Astorga no entraban dentro de los cálculos de un Numancia que había logrado tres victorias seguidas frente a Burgos Promesas, Langreo y Ourense. El 0-3 en O Couto llevó el optimismo a una afición que en la capital orensana vio al mejor Numancia de esta temporada. Una goleada que no hacía presagiar los dos varapalos de estas dos últimas jornadas.

La etapa de Ángel Rodríguez como míster comenzó con tres triunfos seguidos ante Salamanca, Marino de Luanco y Valladolid Promesas. Nueve puntos de una tacada y una trayectoria ascendente que se vio frenada con el empate en Ávila y la derrota ante el Coruxo. El impulso de la Copa del Rey también ayudó para que el Numancia diera señales de una solidez que se ha venido abajo después de estos dos mazazos de fin de año.