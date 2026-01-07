El Numancia se desangra en defensa

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Un gol en propia puerta de Carlos Gutiérrez y un desajuste en la marca dieron los tres puntos al Oviedo Vetusta en Los Pajaritos en un partido que fue fiel reflejo de los males defensivos que ha arrastrado el C.D. Numancia en la primera vuelta del campeonato. Una fragilidad en la zaga que han costado muchos puntos a un equipo que en 17 jornadas sólo ha sido capaz de dejar su portería a cero en cinco.

El último encuentro en el que el Numancia no recibió goles fue en Ourense hace un mes. Un 0-3 que a tenor de lo acontecido después fue un espejismo. Era la jornada 14 y desde entonces los rojillos han encajado tres derrotas seguidas, con un balance de cinco goles en contra y dos a favor. Un mes negro para sus intereses en el que los errores defensivos son ‘el pan de cada día’.

El Numancia recibía al Deportivo Fabril en la jornada 15 con la opción de dormir líder en caso de ganar. El conjunto de Ángel Rodríguez sufrió mal de altura y se quedaba sin alcanzar el liderato al perder 1-2 ante un Deportivo Fabril que fue mejor y que se aprovechó de dos errores defensivos groseros para llevarse los tres puntos de Los Pajaritos. El partido no se le pudo poner mejor a un conjunto rojillo que a los dos minutos se ponía con ventaja en el marcador con el gol de Jony. Un tanto que no servía para nada ya que los gallegos asestaban dos golpes para pinchar el globo de un Numancia que llegaba lanzado a por la primera posición. El sueño de dormir líder se queda en pesadilla.

Esta debilidad defensiva tenía continuidad en Astorga y el resultado fue una nueva derrota. El Numancia solvente y serio de Ourense había desaparecido de un plumazo para finalizar el año con muchas dudas. Unos problemas en la zaga que no se han solucionado y que están sacando ‘de cabeza’ al cuerpo técnico numantino. El entrenador Ángel Rodríguez reflejaba en su comparecencia de prensa tras caer ante el filial ovetense su impotencia ante los errores de bulto de los suyos en la zaga.

Los rojillos no aprendieron la lección de fin de año y otros despistes defensivos contra el Oviedo Vetusta ratificaban que la defensa numantina está haciendo aguas está temporada. Fragilidad que le lleva a ser el segundo equipo más goleado de los de la zona alta de la clasificación con 20 tantos encajados. Sólo el Ávila recibe más tantos, 21 en total.

Más de un gol por partido ha recibido el Numancia en las 17 jornadas de Liga que se llevan disputadas y por ello, además de otros problemas como la falta de ideas en la creación, se encuentra fuera de la zona de play off de ascenso. Demasiados tantos encajados y una defensa que no acaba de encontrarle el pulso a la competición.

Con Abel Segovia como entrenador los problemas defensivos ya eran evidentes en pretemporada y se iban a recrudecer con el inicio de la competición oficial. El Numancia dejaba su portería a cero contra la Segoviana y en la jornada sexta cuando se empataba sin goles en Los Pajaritos contra el Sámano, un encuentro que paradójicamente suponía el cese del técnico.

Con la llegada de Ángel Rodríguez se ganó firmeza defensiva, aunque por unas cosas o por otras costaba un mundo dejar el marco a cero. En Ávila se empataba sin goles y cuando parecía que la seguridad en la zaga había ganado enteros todo saltaba por los aires ante el Coruxo. Derrota por 1-2 con dos fallos tremendos en el engranaje defensivo de los sorianos.

En Burgos, el arco rojillo volvía a quedar inmaculado y quince días después continuaba la solidez en la línea de cobertura en Ourense. El Numancia parecía haber encontrado el camino hasta que en las tres últimas jornadas frente a Deportivo Fabril, Atlético Astorga y Oviedo Vetusta volvían los errores del pasado.

El Numancia no acaba de dar con la tecla en la línea de retaguardia para ser el segundo conjunto más goleado de los que son considerados como candidatos en la lucha por ascender de categoría. Rivales como Gimnástica Segoviana, Bergantiños, Deportivo Fabril, Oviedo Vetusta, Coruxo o Salamanca reciben menos goles.