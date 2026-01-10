El Numancia se queda a diez puntos del ascenso directo tras la victoria del Fabril

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Deportivo Fabril ganaba 2-1 al Coruxo en la tarde de este sábado y ello significa que el C.D. Numancia arrancará al segunda vuelta del campeonato a nada menos que diez puntos del liderato que da el ascenso directo a Primera Federación.

Una distancia considerable para un Numancia que está obligado a ganar mañana domingo al Rayo Cantabria para dejar la desventaja en siete puntos. Los rojillos no pueden ceder más terreno si quieren mantener las opciones de alcanzar la primera posición.

Llama la atención que esos diez puntos de distancia con el Deportivo Fabril son los mismos que tenía el Numancia con el filial gallego cuando Ángel Rodríguez se hacía cargo del banquillo de Los Pajaritos en la jornada séptima de Liga.